Cristian Ghinea, despre înfrângerea lui Dan Barna: Sistemul a fost mai tare

"Am sperat și am luptat până în ultimul moment. Azi Sistemul a fost mai tare. Dar schimbarea și modernizarea României este un maraton, nu un sprint. Vă invit să veniți și mai mulți alături de noi, așa vom reuși. În trei ani am construit împreuna de la zero o mișcare care i-a facut să tremure. Vom construi de aici. Mai departe", a scris Ghinea, pe Facebook.Europarlamentarul USR spune că Dan Barna a arătat că se poate face campanie curată, onestă, la firul ierbii, și să ai șanse să te bați cu PSD. "USR a luat ființă acum trei ani, iar Dan nu exista în politica românească. Îi mulțumesc lui Dan Barna pentru asta, a arătat că este un lider curajos. Mergem mai departe. Împreună. Vă mulțumim", adaugă Ghinea. Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale înregistrând peste 37% după centralizarea datelor provizorii din aproape toate secțiile din țară și a peste 60% din secțiile din diaspora . Pe locul al doilea s-a clasat candidatul PSD Viorica Dăncilă, în timp ce Dan Barna s-a clasat pe locul 3, cu 14,66% din voturi.