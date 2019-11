Paleologu îi transmite lui Iohannis să participe la dezbatere pentru turul al doilea: Să dea un semn de minim respect

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a calificat rezultatul obţinut de el, conform primelor exit-poll-uri, ca fiind unul foarte bun pentru reclădirea politicii de dreapta şi de centru din România. El i-a transmis lui Klaus Iohannis să participe la dezbatere în campania pentru turul al doilea al alegerilor: "Să dea un semn de minim respect față de cetățeni”.





Theodor Paleologu a declarat, la închiderea urnelor, că rezultatul obținut la primul tur de scrutin este unul bun, având în vedere că nu au fost dezbateri electorale și a existat o criză guvernamentală.

"Este evident că forța care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un segment inconturnabil în clădirea dreptei și a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliție a forțelor de dreapta și de centru. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, așadar, pentru moment, nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD, întotdeauna am combătut PSD-ul, dar aștept din partea președintelui Iohannis, din partea candidatului Iohannis, de fapt, să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere”, a declarat Paleologu.





El a spus că atunci când va vedea dezbaterea electorală dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, își va spune opinia despre cei doi candidați pentru turul 2 al prezidențialelor.





Potrivit sondajului realizat la ieşirea de la urne de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES, candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut 38,7% la alegerile prezidenţiale de duminică, reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă, 22%, iar candidatul USR PLUS, Dan Barna, 16,1%, pe locurile imediat următoare fiind: Mircea Diaconu (Alianţa UN OM) - 8,2%; Theodor Paleologu (PMP) - 5,2% şi Kelemen Hunor (Uniunea Democrată Maghiară din România) - 4,6%.





Exit-poll-ul realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) şi Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde arată că Iohannis a obţinut 39%, Dăncilă - 22,5%, iar Barna - 16,4%, Diaconu - 7,9%, Theodor Paleologu - 6,1% şi Kelemen Hunor - 3,9%.