Amendă de 2.000 lei pentru deputatul USR care și-a pozat buletinul de vot și a postat fotografia pe Facebook

"În acest caz a fost aplicată o amendă pentru continuarea propagandei electorale. Este vorba de o amendă în valoare de 2.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Bistrița Năsăud, Crina Sîrb.









"Am analizat plângerea formulată împotriva postării făcute de doamna Cristina Iurișniți și am dispus înlăturarea de pe rețeaua de socializare a buletinului de vot postat de doamna Iurișniți. Am sesizat Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii contravenționale”, a declarat președintele Biroului Electoral Județean, judecătorul Reghina Berari, citat de Mediafax.Între timp, Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud s-a autosesizat și a stabilit că deputatul USR nu a respectat legea electorală și a continuat campania, dându-i o amendă de 2.000 de lei.