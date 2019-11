Îndemnul lui Ștefan Mandachi, în ziua alegerilor: Patroane, învoiește-ți azi, ACUM, juma de oră angajatul să voteze

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, cel care a construit primul metru de autostradă din Moldova, îndeamnă toți patronii să își învoiască jumătate de oră angajații pentru ca aceștia să poată vota, ba chiar să îi ducă cu mașina proprie, și poate că astfel ”vom avea o șansă în plus să nu ne mai plângem de milă în viitor”. Acesta a mai spus că a votat în București, deși este din Suceava, subliniind că cei care nu sunt în orașul de domiciliu pot vota pe lista suplimentară în orice secție.

Ștefan Mandachi a lansat o nouă provocare duminică, în ziua alegerilor prezidențiale, de această dată îndreptată către antreprenori.

”Provoacă CINCI antreprenori (sau patroni) să-și învoiască AZI angajații pt. juma de oră și să dea provocarea mai departe. Eu provoc pe Dan Pastiu, Dragoș Anastasiu, Doru Pelivan, Vasile Armenean, Lorand Soarez Szas. (Aș fi provocat și McDonald’s și KFC dar pe ei mereu îi doare-n baskeți și (cică) așteaptă aprobare de sus, de la corporație). Și nu-s singurii care bagă scuza asta la înaintare.

Dacă ești salariat, arată această postare patronului tău. Să vedem cum te privește în ochi după ce o citește!”, a scris Mandachi pe contul său de Facebook.

Acesta a subliniat că ”toți antreprenorii plângem în hohote că nu avem forță de muncă”, în schimb acum ”(poate) vom avea o șansă în plus să nu ne mai plângem de milă în viitor”, dacă fiecare patron își va învoi angajatul timp de 30-40 de minute ca să voteze.

”Azi consider că fiecare angajat lipsește 30 minute din locație. Toate cele 46 restaurante Spartan, Hotel + Spa își vor învoi angajații, pe rând, câte unul, timp de 30-40 minute, special ca să meargă la vot! De la manager, la casier sau ajutor de bucătar. Juma' de oră pentru cinci ani! Merită!

De ceva vreme, toți antreprenorii plângem în hohote că nu avem forță de muncă. Patroane, învoiește-ți azi, ACUM, juma de oră angajatul să voteze și (poate) vom avea o șansă în plus să nu ne mai plângem de milă în viitor. Du-l tu cu mașina la vot și el va vota cu cine vrea mușchiul lui, nu mai e treaba ta mai departe. Eu nu le-am spus cu cine votez. În toată rețeaua avem spre 1000 de oameni iar dacă astăzi serviciile nu vor fi la înălțime, îmi asum eu vina. Să mă injure pe mine clienții. Dar sunt convins că vor înțelege și o să ne ierte azi”, a scris Mandachi.

Acesta scrie în mesajul său către antreprenori că măcar la prezența la vot să fim în fruntea Europei.

”Ce ar fi așa mare minune daca azi am fi numărul 1 în Europa la vot? Cum s-ar uita UE la noi dacă am fi țara in care s-a votat cel mai mult? Vă spun eu: cu mai multă băgare de seamă, cu respect și cu luare aminte. Măcar la capitolul ăsta putem fi fruntea Europei. E simplu rău de tot! E de-abia ora 15:00, mai avem timp”, subliniază omul de afaceri.

Mandachi a mai spus că a votat duminică în București, deși pe buletin este din Suceava, din satul Sfântu Ilie, atrăgând astfel atenția că se poate vota de oriunde, chiar dacă nu ești în orașul de domiciliu.

”Am votat în București, deși pe buletin sunt din Suceava, sat Sfântu Ilie (unde votează toți). Deci se poate vota ușor în orice oraș din țară chiar dacă ești în tranzit, indiferent de unde provii! Ieri mă compătimea un amic ca nu sunt în orașul de domiciuliu și că nu pot vota! Nu picați în plasă, puteți vota de oriunde. Intră cu tupeu în orice secție îți iese în cale! Eu am votat pe listă suplimentară cu toate formalitățile, în PATRU (4) minute, cu tot cu selfie”, arată mesajul omului de afaceri pe pagina sa de Facebook.