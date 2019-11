VIDEO Dan Barna: Am votat pentru schimbare / Astăzi, ștampila aceea mică este puterea pe care o are fiecare cetățean

Prezidențiabilul USR-PLUS Dan Barna a votat la Sibiu, spunând că votul său este pentru viitor și că "astăzi ștampila aceea mică este puterea pe care o are fiecare cetățean".

"Am votat astăzi pentru schimbare, pentru o România care începe să facă schimbările de acum, nu de peste 5 ani, de peste 10 ani. Am votyat la finalul unui proces la care, zic eu, românii au înțeles care este miza acestor alegeri și că generația după 1989 se implică Este un vot pentru viitor, un vot în care am foarte multă încredere. (...) Sunt foarte optimist pentru rezultat", a declarat Barna, după ce a votat.



El i-a îndemnat pe români să meargă la vot, spunând că "astăzi, ștampila aceea mică este puterea pe care o are fiecare cetățean și astăzi putem să avem România pe care ne-o dorim toți împreună".

Dan Barna a mers la vot împreună cu familia sa, la Sibiu.