Prezidențiabilul Ninel Peia, dat dispărut și găsit la mănăstire: Am mers să cer binecuvântarea părintelui stareț

Ninel Peia, candidatul Partidului Neamul Românesc la alegerile prezidențiale, dat dispărut de la hotelul din Cluj unde era cazat și găsit la Putna, susține că a mers la mănăstire pentru a cere binecuvântarea starețului.

"Am mers la Mănăstirea Putna pentru a lua binecuvântarea părintelui stareț Velnic, pentru a merge mai departe în această luptă prezidențială. Fără binecuvântarea părintelui aș fi renunțat. (...) Nu am dispărut, am mers la mănăstire să mă rog”, a declarat Ninel Peia, vineri, la Antena 3.





Polițiștii clujeni au fost sesizați despre dispariția lui Ninel Peia de Serviciul de Protecție și Pază. Candidatul la președinție din partea Partidului Neamul Românesc ar fi fost văzut ultima dată în cursul nopții de miercuri spre joi, la ora 1.17, pe camerele de supraveghere ale hotelului în timp ce părăsea clădirea.





"În această după-amiaza, IPJ Cluj a fost sesizat de către Serviciul de Protecție și Pază despre dispariția lui Ninel Peia, candidat la președinția României. Acesta s-a cazat ieri la un hotel din Cluj-Napoca, iar în această dimineață nu a mai fost găsit și nici nu a mai răspuns la telefon. În cauză se efectuează cercetări. Facem precizarea că persoana în cauză beneficia de serviciile de protecție și pază doar pe perioada activităților publice din cadrul campaniei electorale, el fiind văzut pe imaginile de pe camerele de supraveghere părăsind hotelul, în cursul nopții, la ora 1.17 minute”, anunța joi Poliția Cluj.