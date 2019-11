Marcel Vela: în județul Dolj va expira contractul de deszăpezire, începând cu 1 ianuarie

„Legat de deszăpezire de autostrăzi și drumuri naționale a amintit domnul ministru, prin informațiile și raportările pe care le avem la prefecturi avem totuși unele probleme la drumurile județene. Sunt în procedură de licitație pentru atribuirea de acord cadru de servicii consiliere județene Constanța și Galați și pentru tot ceea ce ține de contracte subsecvente județele Mehedinți, Neamț, Olt, Satu Mare, Teleorman, Tulcea și Vrancea.Dar avem o problemă în județul Dolj care nu are acord cadru și nici contract subsecvent pe drumurile județene începând cu 1 ianuarie. Informație pe care prefectul de la Dolj nu mi-a semnalat-o în videoconferința cu prefecții, dar am aflat-o după aceea. Sper ca mâine să am un răspund de la președintele CJ Dolj cu privire la situația deszăpezirilor pe drumurile județene din Dolj începând cu 1 ianuarie”, a afirmat Marcel Vela, la comandamentul de iarnă de la Palatul Victoria.„În municipiul București, sectoarea 2 și 5 se află în procedură de achiziție a contractelor de deszăpezire și a materialelor antiderapante. Contractele de la București, de pe sectoarele 2 și 5 sunt în început de contract nou. La traficul comunal, pe drumurile orășenești și municipale, fie se realizează prin forțe proprii, fie prin utilaje închiriate și ca să facă economie UAT-urile au materialul antiderapant, fie chiar există contracte cu firme care asigură deszăpezirea”, a completat ministrul de Interne.El a adăugat că MAI are posibilitatea să asigure intervenția rapidă cu 55 de generatoare mari acolo unde ar putea apărea probleme în alimentarea cu energie electrică. „Pe linia intervențiilor IGSU există disponibilitatea Ministerului Afacerilor Interne cu cele 55 de generatoare mari care să asigure o intervenție rapidă și eficientă acolo unde există probleme cu alimentarea cu energie electrică.În zonele cu zăpezi abundente vor fi cele 30 de șenilate dispobile și evident, în caz de nevoie, există cele 44 de autospeciale pentru multiple victime care sunt pregătite să intervină”, a explicat Vela. De asemenea, ministrul a spus că 5.000 de pompieri sunt pregătiți să intervină, iar Inspectoratul General de Aviație poate pune la dispoziție elicoptere mari, în același scop. „Pe fiecare tură sunt pregătiți cam 5.000 de oameni care să intervină, doar pompieri 5.000. În total 26.000 și evident, dacă sunt necazuri mai mari, intervine și Jandarmeria și Poliția și evident, sperăm să nu ajungem acolo, să solicităm și Armată. Avem elicopterele mari de la Inspectoratul General de Aviație, care sunt disponibile în orice moment să fie ridicate de la sol, să intervină pe lângă cele ale Armatei, și punctele de lucru disponibile pentru aterizarea și decolarea în caz de urgență chiar în zona alpină”, a conchis Vela.Ministrul Transporturi Lucian Bode, care a participat la comandamentul de iarnă, a amintit că instituția pe care o conduce are o „colaborare cu IGPR, Direcția Rutieră, cei de la CNAIR au încheiat un program de măsuri la nivel central și cu serviciul de Poliție Rutieră la nivelul fiecărui județ”. 