Orban, despre Vălean: Am acționat sub imperiul urgenței. Nu am încălcat înțelegerea cu USR

În urma acestei decizii luate de CE, deputatul USR Iulian Bulai a afirmat că PNL are o bulină neagră, deoarece eurodeputatul Adina Vălean a fost acceptată de Comisia Europeană pentru funcția de comisar UE pe Transporturi fără ca Parlamentul României să fie consultat.





"Știți foarte bine că România era ultima țară care nu-și desemnase un comisar european. De asemenea, știți foarte bine că la nivelul Parlamentului European este o programare a audierii comisarilor, atât în comisia JURI cât și în comisiile de specialitate al Parlamentului European, pentru comisarii care nu au întrunit condițiile. Este vorba despre candidatul francez, candidatul Italiei, al Ungariei și al nostru. Am luat decizia sub imperiul urgenței, pentru a repara prejudiciile aduse României de desemnările iresponsabile făcute de fostul Guvern și, cu toate astea, am anunțat că vom trimite presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului (României - n.r.) o scrisoare pentru acele audieri ale candidaților, acuma candidatului", a declarat Ludovic Orban, miercuri, la predarea mandatului de ministru al Agriculturii către Adrian Oros.Liderul PNL a mai spus că nu consideră că a încălcat acordul făcut cu USR în ceea ce privește audierea propunerilor de comisar european în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului României."Am respectat legea, am respectat solicitarea Ursulei Von der Leyen, iar în ceea ce privește desemnarea am încrederea că va trece de comisiile de specialitate fără probleme și de votul din Parlamentul European. Nu consider ca am încălcat nimic. Când vor decide președinții celor două Camere... oricând va decide candidatul la funcția de comisar european să se prezinte în fața comisiilor", a completat Orban.Cele două propuneri făcute de Guvernul Orban și primite, miercuri, de Comisia Europeană pentru funcția de comisar european au fost eurodeputații PNL Siegfried Mureșan și Adina Vălean.