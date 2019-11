Orban: Aseară m-am întors la guvern la 9.30 și nu mai era nimeni. Să înceapă curățarea instituțiilor publice. Aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere din funcții

Premierul Ludovic Orban spune că s-a întors marți seară la Palatul Victoria și nu a găsit pe nimeni, el avertizând că atât timp cât ministrul sau premierul muncește, funcționarii trebuie să fie la serviciu. Orban le-a spus miniștrilor că trebuie să reorganizeze instituțiile, să schimbe ritmul de lucru, iar cei care nu muncesc să plece. "Deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere din funcție pentru secretari de stat, consilieri de stat și alte categorii de funcții care depind de ministru și de premier", a afirmat premierul.





El le-a cerut miniștrilor să facă un audit, spunându-le că urmează să fie adoptate hotărâri de guvern pentru organizarea și funcționarea fiecărui minister.





"Gândiți structuri suple, păstrați doar oamenii competenți și dedicați (...) Cine e leneș, cine s-a obișnuit să-și ia leafa fără să facă nimic va trebui să plece. Vă cer să opriți toate concursurile, simulacrele de concursuri la care s-a dat drumul pe ultima sută de metri de către guvern", a mai afirmat Orban.







El a spus că este foarte important să înceapă procedura de curățare a instituțiilor publice de cei care au ocupat funcții de demnitate publică și nu și-au făcut treaba.







Orban a spus la începutul ședinței de guvern, la care participă și președintele Klaus Iohannis, că aseară s-a întors la Palatul Victoria la ora 21.30 și nu mai era nimeni, el atrăgându-le atenția miniștrilor că trebuie schimbat modul de lucru.”Aseară m-am întors la nouă și jumătate în guvern și nu am găsit pe nimeni. Trebuie să înțeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru și că atât timp cât ministrul sau premierul muncește, orice om care este chemat să-și achite și să-și atingă obiectivele stabilite trebuie să fie la muncă.Trebuie schimbat ritmul de lucru și oamenii să înțeleagă că suntem în serviciul cetățeanului și că fiecare angajat al oricărei instituții publice are această obligație de a își rezolva toate problemele pe care le au de rezolvat”, a declarat Ludovic Orban."Deja am început să semnez decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere din funcții de secretari de stat, consilieri de stat, secretaril generali și pentru alte categorii de funcții care depind de ministru și de premier, pentru că trebuie să readucem competența în instituții și să terminăm cu pilăraia și cu nepotismul. Am semnat ieri niște decizii pentru băiatul lui, băiatul lui...", a mai arătat Orban.El i-a cerut ministrului de Externe Bogdan Aurescu să verifice modul în care s-au făcut numirile în posturile diplomatice, de consul general, și să îi recheme pe ceia care nu au nicio legătură cu diplomația.