Managerul Ambulanței Teleorman, revocat de Sorina Pintea în ultima zi de mandat. El susține că marți i s-a comunicat că revocarea este o eroare

Sorina Pintea a semnat în ultima sa zi de mandat un ordin de revocare a managerului Serviciului Județean de Ambulanță Teleorman, Cristian Popescu. El susține că marți a fost sunat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății și i s-ar fi spus că revocarea a fost o eroare.





"Da, am fost revocat de doamna Pintea în ultima ei zi la minister. Chiar acum am fost sunat să mi se spună că totul a fost o eroare. Dar ordinul a fost emis și, legal, eu acum nu mai sunt managerul acestui serviciu. Eu nu înțeleg de ce se întâmplă toate astea, e o situație pe care eu nu o înțeleg", a declarat pentru Mediafax Cristian Popescu.





El a fost revocat pentru că nu ar îndeplini condițiile de vechime necesare ocupării postului.





Sorina Pintea a mai încercat revocarea lui Cristian Popescu și în trecut, dar pentru că nu i s-a găsit înlocuitor, a rămas în funcție. În luna mai, câteva zeci de angajaţi de la Ambulanţa Teleorman au protestat în curtea instituţiei, după ce Popescu a fost revocat și atunci din funcţie. "Eu când am fost numit, alta era legislaţia pentru numire şi, după un an de zile, s-a schimbat şi prevedea ca managerul să aibă o vechime de 6 ani şi 6 luni, eu am trei ani şi jumătate, acesta fiind şi motivul pentru care n-am putut să mă înscriu la concurs. Au fost nişte sesizări din partea presei locale”, spunea atunci Cristian Popescu.