Noi precizări ale lui Orban despre creșterea salariului minim. „Vrem să luăm decizia pe baza unor indicatori economici”

"Vrem să luăm decizia pe baza unor indicatori economici care sunt obiectivi, pe baza unei analize foarte serioase a efectelor creşterii salariului minim şi, evident, cu consultarea partenerilor sociali, patronate, sindicate, societate civilă", a afirmat Ludovic Orban, la Palatul Victoria.Un proiect de majorare a salariului minim brut începând de anul viitor a fost discutat, luni, în primă lectură, la ultima şedinţă a Guvernului condus de Viorica Dăncilă.Fostul prim-ministru preciza că se are în vedere "creşterea salariului minim, începând de anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an (...) la 2.620 de lei/lunar". "Este o măsură cu puternic impact social, în condiţiile în care, în prezent, sunt încadraţi peste 1,4 milioane de angajaţi cu salariul minim. Asupra acestui proiect am avut consultări cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, şi a fost supus analizei Consiliului Economic şi Social", susţinea Dăncilă.