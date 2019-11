Orban: Am constatat că MAE a fost excesiv politizat. E nevoie de reorganizare bazată pe profesionalism

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că a constatat în ultima perioadă o ”politizare excesivă” a Ministerului Afacerilor Externe, afirmând că este necesară o depolitizare urgentă a acestui minister. De asemenea, el a cerut reorganizarea MAE pe criterii de profesioalism și eficiență.







”Aveți în fața dvs. o sarcină complexă. Este necesară reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe pe principii de profesionalism, competență, integritate, seriozitate, consecvență, profesionalism și mai ales de eficiență. Voi acorda tot sprijinul meu pentru atingerea acestui obiectiv”, a declarat Ludovic Orban, citat de Mediafax.







El a mai spus că obiectivul guvernului este consolidarea capacității noastre de a promova valorile statului de drept, ale democrației, precum și furnizarea de securitate. ”În ceea ce privește Afacerile Europene, am decis ca acest departament să se afle practic sub dublă coordonare, a ministrului de Externe, și când e cazul în coordonarea și subordinea premierului, când este cazul. Am avut în vedere faptul că e nevoie de un proces rapid de decizie internă. Am decis ca departamentul pentru Românii de Pretutindeni să funcționeze în subordinea guvernului și sub coordonarea prim-ministrului. Subordonarea premierului a fost determinată de faptul că problemele românilor care sunt în diaspora, sunt necesare acțiuni și o coordonare la nivelul premierului”, a mai spus premierul.







De asemenea, el a vorbit și de ”politizarea excesivă” a MAE. ”În ultima perioadă am constatat că a avut loc o politizare excesivă și e necesară depolitizarea urgentă a acestei instituții și a oricărei instituții a statului român și a guvernului și menținerea fiecărei instituții în cadrul legal”, a adăugat Ludovic Orban, care a participat, alături de președintele Klaus Iohannis, la ceremonia de preluare a mandatului de Ministru al Afacerilor Externe de către Bogdan Aurescu.