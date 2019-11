Autoritățile din Calafat în alertă: Un bărbat a încercat să ademenească mai mulți copii să urce în mașina sa. Suspectul este monitorizat de polițiști

Autoritățile din Calafat sunt în alertă după un bărbat a încercat să ademenească mai mulți copii să urce în mașina sa. Bărbatul le oferă celor mici plăcinte și dulciuri, spune primarul orașului. Autoritățile au identificat un suspect pe care acum îl monitorizează.







Primarul din Calafat, Lucian Ciobanu, a declarat, pentru Mediafax, că există informații potrivit cărora un bărbat a încercat să ademenească mai mulți copii în mașina sa, oferindu-le plăcinte și dulciuri. Alarma a pornit de la un localnic, care a sesizat că un bărbat i-a oferit unui copil mâncare, în zona centrală a orașului. Bărbatul a anunțat imediat un echipaj de la Poliția Locală.







”Au fost persoane care au spus la Poliția Locală, persoane adulte, după care s-a discutat și cu Poliția Calafat. Prima dată am auzit de așa ceva acum vreo trei săptămâni. Este aceeași persoană, pe care acum o avem sub urmărire. Persoana are domiciliul la vreo 30 de kilometri de Calafat. Am identificat-o după numărul mașinii și avem niște cadre surprinse de o cameră de supraveghere, în zona centrului”, spune Lucian Ciobanu.







Cazul a ajuns și în atenția Poliției Dolj. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, un băiat de 12 a fost abordat, în 21 octombrie, pe o stradă din Calafat, de către un bărbat care i-a cerut să urce în mașina sa. Copilul s-a speriat și a fugit.







Ulterior, șoferul a fost identificat, dar a negat faptele. „În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un autoturism are corespundea detaliilor indicate de minor și care s-ar fi aflat în perioada de timp precizată, în zona respectivă. A fost identifcată și persoana care s-ar fi aflat la volan, un bărbat de 69 de ani din Poiana Mare, care a recunoscut că s-a aflat în zona respectivă, în perioada indicată, însă nu ar fi avut nicio interacțiune cu vreun minor”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru.







De teamă că prin oraș bântuie un răpitor de copii, consilierii locali au aprobat cumpărarea și montarea a 50 de camere de supraveghere. Acestea vor fi amplasate în apropierea școlilor, dar și pe străzile din oraș. Acum există 17 camere în Calafat, amplasate în zona centrală a orașului.