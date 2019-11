Meleșcanu: PSD nu a condus plenul reunit pentru a nu exista îndoieli privind corectitudinea votului

Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, susține că nici el, nici șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, nu au condus plenul reunit, pentru a nu exista îndoieli privind corectitudinea procedurii de învestire. El spune că, prin participarea la numărarea voturilor, PSD a dat "dovadă de seriozitate".

"Am dorit foarte mult ca toate procedurile să fie în regulă și să nu fie nici cea mai mică urmă de îndoială în legătură cu corectitudinea votului de aici. Normal a fost să cedăm vicepreședinților care să conducă ședința, să nu se pornească de la ideea că prin tot felul de atribuții procedurale s-ar putea împiedica dezvoltarea votului. Așa că am făcut-o cu inima întreagă. Am participat la numărarea voturilor, am semnat procesul-verbal și acest gest dovedește seriozitatea cu care am abordat această problemă pentru a asigura legitimitatea votului în Parlament”, a susținut Teodor Meleșcanu, după învestirea Guvernului Orban, potrivit Mediafax.





Întrebat ce obstacole ar fi putut exista dacă ședința plenului reunit ar fi fost condusă de președinții celor două Camere, Teodor Meleșcanu a răspuns: "Normal ar fi fost să fie cei în care toată lumea are încredere că nu există niciun fel de probleme procedurale care să poată să creeze obstacole. Prima este că numărul celor care erau în sală când s-a făcut apelul era mai mic decât cvorumul”.





Guvernul Orban a fost învestit, luni în plenul reunit al Parlamentulului, cu 240 de voturi "pentru”. PSD nu a fost la dezbaterile din plen și nici la votul Guvernului Orban, dar social-democrații au participat la numărarea voturilor în Birourile Permanente Reunite.