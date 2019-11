Trupul neînsufleţit al lui Leo Iorga va fi depus luni la Casa Eliad. El va fi înmormântat marţi, la Bellu

Vocea lui Leo Iorga a tăcut





"După ani şi ani" în care s-a luptat cu boala, vocea inconfundabilă a lui Leo a tăcut. De data asta, definitiv. Boala l-a învins, deşi de aproape 9 ani s-a "luat la trântă" cu ea. Uneori a reuşit s-o împingă de lângă el, spunându-i şi spunându-şi "Eu mai am de cântat". Şi a urcat din nou pe scenă. Alteori boala a fost mai puternică decât el şi doar împreună cu aceia care l-au iubit şi i-au fost alături a putut-o înlătura, pentru o vreme, din calea lui.





În 2011, după ce Leo a fost supus operaţiei pentru extirparea tumorii la plămân, prima întrebare a lui adresată medicului, când şi-a revenit din anestezie, a fost: "Când pot să cânt?". Şi după şase luni a urcat pe scenă - locul drag lui, unde publicul îl aştepta. Dar boala a recidivat, au apărut metastaze - la cap, la glanda suprarenală, apoi din nou la cap, din nou la plămân, apoi metastaze osoase.





A trecut prin multe intervenţii chirurgicale şi tratamente chinuitoare, dar le-a suportat cu încredere şi curaj. Nimic nu l-a putut ţine departe de scenă. "Cât mă va ţine Dumnezeu pe pământ vreau să cânt", spunea Leo. Şi aşa a făcut. Nu l-a interesat că urcă pe scenă sprijinit în cârjă, nici că trebuie să stea pe scaun când cântă. El a trăit, în ultimii ani, pentru muzică şi pentru publicul care îl iubea şi pe care îl iubea.





Acum vocea lui a tăcut. Pe voi, cei care îl ştiţi de peste 30 de ani de la Cargo, Compact, Pacifica, PACT by Leo Iorga&Adi Ordean, vă rugăm să nu uitaţi cântecele pe care le-a lansat - "Povestiri din gară", "Erată", "Brigadierii" (cu Cargo); "Mă voi întoarce"/"După ani şi ani", "Singur în noapte", "Să te gândeşti la mine", "Trenul pierdut", "Cine eşti tu oare", "Cine-i vinovat?", "Cine ştie pe unde eşti?", "Ploaia", "Toamnă în sufletul meu", "Hoinarul", "Chipul tău" etc (cu Compact); "Nu mă întorc din drum", "Zilele", "Cu lumina ta", "Încă o zi fără tine" (cu Schimbul 3); "Prea mici sunt cuvintele", "Dragostea mea", "O altă tăcere" (cu Pacifica); "Ploaia care cade", "Fata care-mi place", "Mereu te voi iubi", "Străzile pustii", "Cheamă un înger", "Fiecare zi", "Scrisoare", "Iartă-mă" (cu PACT by Leo Iorga&Adi Ordean).





Drum bun printre îngeri, Leo! Acum le poţi cânta şi lor.





Trupul neînsufleţit al artistului va fi depus luni, 4 noiembrie, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), iar înmormântarea va avea loc marţi, 5 noiembrie, la cimitirul Bellu.

"În sâmbăta mortilor, iubitul meu soț a plecat în bratele Bunului Dumnezeu. Fie ca sufletul tău sa zboare nestingherit și lin in Împărăția cerurilor, unde vei fi alături de colegii tai Teo Peter și Emil Laghia, Gyuri Pascu etc.Trupul neinsufletit va fi depus luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina), urmand ca marti ora 12 sa aibe loc inmormantarea la Cimitirul Bellu. Dumnezeu să te odihnească și să te ierte, dragostea mea, luptătorul meu neînfricat!", a scris pe Facebook soția lui Leo, Paula Iorga.