Arafat îi răspunde lui Cioloș: DSU nu funcționează la comanda omului suprem

Șeful DSU Raed Arafat a postat, sâmbătă, pe Facebook, o filmare în care explică faptul că nu a avut filmarea cu primele momente ale intervenției de la Colectiv și că dacă ar fi avut-o atunci nu s-ar fi gândit să i-o ducă premierului din acea vreme, scrie Mediafax. Replica vine după ce Dacian Cioloș, premier după demisia lui Victor Ponta, a declarat că Arafat nu i-a arătat această filmare.„Eu am explicat foarte clar că acest film nu l-am văzut, nu l-am avut, nu aveam cum să-l ascund. Eu chiar și dacă îl vedeam, nu știam că trebuie să urc cu filmul la nivelul primului ministru. Dacă-l aveam, poate era alt parcurs al filmului respectiv din partea mea, analizam, făceam ceva, dar în nici un caz nu mă gândeam să mă duc cu el la primul ministru, pentru că erau foarte multe materiale video în perioada respectivă, care au arătat mai multe aspecte din ce s-a întâmplat acolo. Așa că nu l-am avut, așa că nu aveam cum să îl ascund sau să înșel pe cineva”, a spus Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.Despre modul în care funcționează Departamentul pentru Situații de Urgență, doctorul Arafat explică faptul că DSU nu funcționează „la comanda omului suprem”.„Am văzut că dânsul (Dacian Cioloș – n.r.) spune că un departament nu trebuie să țină de un om și sunt total de acord cu dânsul. Asta nu este intenția mea, ca un departament să țină de un om. (...) Mai mult decât atât, dânsul comentează că un astfel de departament atunci când funcționează doar sub comanda omului suprem are o problemă. Departamentul nu funcționează doar sub comanda omului suprem. Dacă lumea crede și dacă dânsul crede că eu dau comanda la tot ce mișcă și eu conduc intervențiile și coordonez intervențiile, tot ce se întâmplă în țară prin acest departament, înseamnă că lumea nu știe ce se întâmplă în țară. Sunt mii de intervenții pe zi, sunt sute de acțiuni unde sunt implicați pompierii, ambulanța”, precizează Raed Arafat.Pe de altă parte, Raed Arafat explică și că la o intervenție de amploare, la o catastrofă, nu poate fi lăsată comanda în mâna oricui, doar pentru că știe să intervină într-o situație de urgență și are experiență în acest lucru.„Cum se comandă o intervenție? Întotdeauna este un comandant. Recent, o hotărâre de Guvern, 557 din 2016, prevede și funcția comandantului acțiunii, care este șeful Departamentului sau persoană numită de acesta. Dar aici vorbim deja de intervenție de foarte mare amploare, de intervențiile care implică mai multe județe și de intervențiile unde este nevoie de o coordonare mai largă (...) Atenție, această Hotărâre de Guvern este emisă abia la sfârșitul anului 2016, deci după ce s-a întâmplat în Colectiv și după lecțiile învățate de acolo. Dânsul (Cioloș – n.r.) mai zice că a văzut servicii de intervenție de urgență care funcționează șnur doar pe baza protocolului pe care îl învață fiecare pe de rost și știe exact ce are de făcut fără să fie neapărat un șef care să spună fiecăruia ce să facă. Da, este posibil acest lucru să fie la o intervenție de un accident rutier, de ceva unde oamenii deja au dezvoltat o rutină, o procedură în care numai din priviri se înțeleg. Dar acest lucru nu va merge niciodată când aveți o catastrofă sau un dezastru. Ca la Armată, ca peste tot, este nevoie de cineva să conducă, este nevoie de comandă unică, este nevoie de cineva să coordoneze (...) Nu are cum să fie lăsată o intervenție la mâna fiecărui comandant de echipaj sau la fiecare echipă, să spună că . Nu există acest lucru”, a mai spus șeful DSU.Arafat precizează că nu toate problemele ajung la șeful DSU și nu el este cel care ia decizii pentru toate cazurile de urgență.„Lumea credea din cauza unor dezinformări că doctorul Arafat trebuie să aprobe fiecare elicopter care zboară și fiecare avion care pleacă. Nu este adevărat! Sunt unele tipuri de intervenție asupra cărora eu sunt informat și sunt altele despre care nici nu trebuie să fiu informat, care sunt de rutină și care merg mai departe”, mai spus Arafat.Despre „demiteri” sau „demisii”, Arafat a spus că nu vrea să discute, dar a afirmat că este de părere că „sunt unii care dezinformează și care dau informații greșite celor care vorbesc despre aceste aspecte”, considerând că Cioloș a fost cel dezinformat atunci când a făcut afirmațiile despre intervențiile de urgență.Dacian Cioloș a afirmat, duminica trecută, la Brașov, că ISU a mințit Guvernul, deoarece nu a informat despre existența filmului apărut recent cu tragedia de la Colectiv. El susține că dacă vedea acest film în 2015 l-ar fi dat afară pe Raed Arafat de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgență.„Ați văzut toată discuția reiscată în societate după prezentarea acelui film cu ce s-a întâmplat la Colectiv. Să le fie rușine celor din ISU care au mințit primul-ministru, pentru că nu l-au informat cu privire la existența acelui film. Nu trebuia cerut de nimeni, nu trebuia să îmi imaginez eu sau cineva din corpul de control că ar putea exista acest lucru. Era obligația lor să vină și să prezinte acest film. Știți că la vremea respectivă, când a fost o presiune pentru demiterea lui Raed Arafat, am stat și m-am gândit, pentru că am zis totuși că omul acesta e cel care a creat sistemul de intervenții de urgență în România și l-a creat foarte bine și profesional. Dar cu lucrurile și elementele pe care le am astăzi, dacă atunci aș fi știut de lucrurile acestea, m-aș fi gândit și aș fi avut cu totul o altă abordare în privința lui Raed Arafat”, a spus Dacian Cioloș, la Brașov.Liderul PLUS a susținut că nu mai crede în capacitatea lui Raed Arafat de a conduce Departamentul pentru Situații de Urgență.„Cu tot respectul pentru profesionalismul dânsului, sentimentul meu este că acest sistem ISU nu funcționează eficient decât când e domnul Arafat la comandă. Când nu e la comandă e zăpăceală. Ați văzut ce s-a întâmplat acolo. Asta nu e posibil. Nu e posibil să nu ai protocoale și dacă le ai să nu le respecți. Cred că trebuie să ne punem problema foarte serios dacă domnul Raed Arafat este omul cel mai eficient prin competența pe care o are acolo unde e acum. Eu nu mai sunt convins de acest lucru”, a adăugat Cioloș.