Arafat, despre ajutorul internațional pentru Colectiv: „Noi aveam nevoie de paturi, nu de transport”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a explicat, sâmbătă, pe Facebook, de ce nu a fost activat Mecanismul de Protecție Civilă Europeană în cazul tragediei de la Colectiv, de acum patru ani, notează Mediafax.„În situația care a avut loc la noi, tragedia de la Colectiv, personal am luat legătura cu cineva de la Protecția civilă Europeană și am discutat cu ei oportunitatea activării mecanismului. Era clar că activarea mecanismului nu putea să ne aducă ceva major în plus. O să explic asta foarte clar de ce. Puteam să beneficiem foarte mult dacă aveam nevoie de resurse de transport de exemplu. Dar nu era cazul. Am avut avioanele noastre, am apelat la avionul NATO. Deci nu exista o nevoie pe care nu o putem acoperi. Nevoia noastră era de paturi, de locuri, iar în Mecanismul de Protecție Civilă Europeană există anumite resurse care sunt resurse voluntare care le oferă țările și le pun sub Mecanism. Aceste resurse pot fi solicitate de țările care au dezastre sau catastrofe (...). Din acest mecanism paturile de spitale nu fac parte din aceste resurse”, explică Raed Arafat.Șeful DSU afirmă că România putea acționa mecanismul punând pe site că după tragedia de la Colectiv este nevoie de paturi pentru marii arși, însă timpul a fost scurtat prin discuții bilaterale.„Cum funcționează? Pui pe mecanism (pe site-ul oficial – n.r.) că vrei paturi pentru pacienți. Mecanismul anunță asta la toate țările membre ale Mecanismului. Sunt țări care au nivel de sistem sanitar ca și România sau poate sub România sau peste România și toate aceste țări primesc acest apel, după care țările respective urmează să contacteze spitalele să verifice, să comunice tot pe site-ul mecanismului, în scris, că au găsit un număr de paturi. Dar mecanismul nu se mai ocupă de partea de plată și de tot. Atunci ne revenea nouă să intrăm în legătură bilaterală cu aceste spitale și să începem să discutăm de transfer de plată, de toate aspectele pe care noi le-am făcut pe linie bilaterală. Acest lucru ar fi întârziat foarte mult, de fapt nu ar fi facilitat transferul sau nu ar fi grăbit transferul. Mai mult decât atât, puteam să avem țări care nu au capacități reale pentru pacienții mari arși dar să ofere pentru solidaritate un număr de paturi și putea să existe ca țările care au paturi de nivel înalt pentru marii arși să nu ofere în primă fază pentru că era și weekend și până se mișcau să ofere putea fi tardiv”, a explicat Raed Arafat.Șeful DSU a precizat că nu există, nici în prezent, o procedură a Mecanismului de Protecție Civilă Europeană pentru pacienți arși, iar discuțiile pe această temă au început abia din 2016, după experiența României în tragedia de la Colectiv.Raed Arafat a explicat că în urma discuțiilor cu spitalele din străinătate, pentru preluarea pacienților mari arși, echipe de doctori au preferat să vină în România pentru a vedea situația reală.„Spitalul de la Bruxelles era primul cu care am început să discutăm și acolo preferința a fost ca să vină echipă să verifice, să vadă pacienții, să aleagă și să spună pe cine poate să ia și într-adevăr asta s-a întâmplat. Asta înseamnă că noi nu puteam să urcăm pacienții în avion până nu venea echipa să evalueze și preia pacienții. (...) Singura țară care a primit pacienți fără să necesite să vină medici de la ei aici a fost Austria. În rest toate țările au trimis echipă aici, de la belgieni, care au lucrat și pentru olandezi, partea franceză, partea germană, Anglia, Norvegia, toți au avut echipe care au venit și au spus , iar noi am organizat transferul pacienților”, a mai spus Raed Arafat.În urma incendiului de la Clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015, 64 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 146 au fost răniţi.