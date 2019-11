Minerii de la Paroșeni și Uricani continuă protestul în subteran, după o nouă rundă de negocieri eșuate

Protestele minerilor de la minele Paroșeni și Uricani au început luni, cînd aceștia s-au blocat în subteran. Ei sunt nemulțumiți de faptul că, după ce vor fi disponibilizaţi, nu vor primi venituri în completare, până la 24 de luni, în funcţie de vechimea fiecăruia, la fel cum au primit minerii disponibilizați în anii anteriori.





Preşedintele Sindicatului „Huila”, Domokos Laszlo, a declarat sâmbătă, pentru Mediafax, că minerii continuă protestul în subteran, după ce discuțiile purtate vineri cu doi secretari de stat, Doru Vișan, de la Ministerul Energiei, și Cătălin Tutilescu, de la Ministerul Muncii, s-au terminat fără nicio concluzie.„Se protestează în continuare, greva foamei s-a amânat, pentru că am avut aseară (vineri seara - n.r.) o întâlnire mai lungă cu reprezentanți guvernamentali și le-am expus minerilor cele discutate la Petroșani, la CEH. La ședință a fost domnul Vișan și domnul secretar de stat Tutilescu, de la Ministerul Muncii, prefectul județului, conducerile celor două societăți, CEH și SNIM. Nu s-a ajuns la nicio concluzie. Cei de la masa aceea au spus de la început că nu au soluții, nu pot emite un act normativ, noi am fost de acord cu domnul secretar de stat Vișan că soluția de a rezolva problema minerilor nu este acolo la masă, i-am înțeles, au fost de acord că acest guvern interimar nu mai poate emite OUG-uri. Actualii guvernanți, domnul Vișan, ne-au prezentat că au toate documentațiile pregătite, pentru a le preda celor care vin ca să scurtăm timpul pentru a putea emite un act normativ cât de repede”, a spus Domokos Laszlo.Și directorul tehnic al Societăţii Naţionale de Închideri de Mine din Valea Jiului, Petre Drăgoescu, a participat la discuții. „Au fost vreo 14 reprezentanți ai minerilor, am participat și eu. A rămas ca în tren, adică neputința guvernanților de acum de a emite acte normative care să rezolve problema minerilor. Sunt în continuare blocați în subteran și așteaptă ziua de luni să vadă dacă se învestește Guvernul, atunci trag nădejde că se pot emite acele acte”, a declarat, pentru Mediafax, Drăgoescu.În timpul întâlnirii de vineri, unui miner de 42 de ani i s-a făcut rău și a fost transportat la spital. Este al 11-lea miner care are nevoie de îngrijiri medicale de la începutul protestului.