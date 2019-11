Harta Interactivă a secţiilor de votare din Italia / Ambasadorul George Bologan: „Nu cred că vor exista cozi care să nu permită accesul în secţie al unui cetăţean român care va dori să voteze”

Secțiile de votare din Italia

Număr record de secţii de votare: în Italia vor fi organizate 142 de secţii de votare la care se adaugă o secţie la Malta (care face parte din sfera de competenţă a Consulatului de la Catania). Ca o comparaţie, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 au fost organizate 76 de secţii, în 2018- 58 de secţii (referendum), în 2016 (parlamentare) – 73 de secţii, la ultimele alegeri prezidenţiale, din 2014 - 51 de secţii. S-a pus la dispoziţia alegătorilor o Hartă Interactvă în Italia vor fi organizate 142 de secţii de votare la care se adaugă o secţie la Malta (care face parte din sfera de competenţă a Consulatului de la Catania). Ca o comparaţie, la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 au fost organizate 76 de secţii, în 2018- 58 de secţii (referendum), în 2016 (parlamentare) – 73 de secţii, la ultimele alegeri prezidenţiale, din 2014 - 51 de secţii. S-a pus la dispoziţia alegătorilor o





La Rignano Flaminio va fi organizată o secţie la Parohia din localitate. Este singura secţie din teritoriul de competenţa Consulatului de la Roma înfiinţată ca urmare a solicitării scrise făcute de peste 220 de alegători, potrivit legii.













Noutăţile cu privire la sistemul de votare: majorarea numărului de cabine, ştampile, tablete şi membri în comisie

Organizarea fluxului de alegători

Vot prin corespondenţă

Alegerile din 26 mai: „Dacă se dorea, programul de votare putea fi prelungit. Nu poţi să aduci diplomaţia în jocul politic"

„A fost o discuţie deschisă (după alegerile din 26 mai n.red.), la care au participat reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente şi numai. Unii ambasadori şi-au expus punctul de vedere. Punctul meu de vedere e unul public: consider că dacă se dorea, se putea extinde perioada de vot până la orele 23.59. Acesta a fost unul din punctele pe care le-am ridicat la acea întâlnire.





Marea problemă a apărut în momentul când s-a comunicat că Biroul Electoral Central a refuzat prelungirea programului de vot. În acel moment s-a produs o tensiune, oamenii au stat câte trei, patru ore la coadă şi s-au temut că timpul lor este irosit. E firesc să prezinţi situaţia pe care tu o percepi la nivel epidermic, fiind în mijlocul oamenilor. E păcat că ajungem la momente de criză pentru ca să găsim soluţii care puteau fi deja gândite în trei ani de zile. E bine ca oamenii să ştie că niciun ambasador sau şef de oficiu consular al României nu a fost vinovat de ce s-a întâmplat în 26 mai. Nu poţi să aduci diplomaţia în jocul politic. Diplomaţia are foarte clar atribuţiile stabilite, ştim ce trebuie să facem iar în 26 mai nimeni nu a putut să anticipeze numărul mare de conaţionali (la vot, n.red.), făcând o comparaţie cu alegerile europarlamentare din anii precedenţi. Am solicitat în mod imperativ prelungirea programului de vot pentru români, e un drept constituţional”.







: Ambasadorul României a spus că a discutat în teleconferinţă cu consulii din teritoriu şi „fiecare este pregătit şi a reuşit să-şi organizeze secţiile în mod corespunzător”. Iată numărul de secţii pe zonele de competenţă consulară: Consulatul General de la Roma- 22 de secţii, CG Torino- 32 de secţii, CG Bologna- 26 de secţii, CG Milano- 20 de secţii, CG Trieste- 20 de secţii, Consulatul de la Bari 16 secţii, Consulatul de la Catania 6 secţii plus cea din Malta.Ambasadorul George Bologan a confirmat pentru HotNews.ro că toate cererile de secţii şi propunerile înaintate către administraţiile locale, şi de asemenea, cele pentru a obţine sprijin în organizarea alegerilor au fost acceptate: „am fost în contact permanent cu Ministerul de Interne italian şi am obţinut maximă disponibilitate, la fel şi colegii consuli de la prefecturile italiene din teritoriu”. La Napoli, secţia de votare va fi organizată chiar la sediul central al Poliţiei Municipale, a precizat şeful misiunii diplomatice.pentru a stabili locaţiile secţiilor, s-a avut în vedere numărul de români înregistraţi de ISTAT (Institutul Naţional de Statistică din Italia), pe localităţi, conform datelor din ianuarie 2019 şi un alt criteriu a fost distanţa în km de parcurs până la cea mai apropiată secţie. De asemenea, s-au înfiinţat secţii în oraşele din apropierea Romei, unde locuiesc comunităţi importante de români, cum ar fi Ostia, Guidonia, Tivoli, Monterotondo.Ambasada va încerca să optimizeze procesul alegerilor, instalând în secţii 15 cabine, în funcţie şi de disponibilitatea de spaţiu adecvat. La fiecare cabină corespunde un număr egal de ştampile. Numărul de membri în comisie va fi de 15, pentru a înlesni un ritm rapid al procesului de votare. Vor există 9/11 tablete pentru fiecare secţie unde se vor putea înregistra alegătorii, fapt care va înlesni procesul de votare.Sistemul de înregistrare a alegătorilor pe liste suplimentare de hârtie a fost abolit. E vorba de transcrierea actelor, de mână, de către membrii comisiei - a fost până acum unul din cele mai mari obstacole la buna desfăşurare a procesului electoral, potrivit celor mai mulţi observatori. Alegătorii care se vor afla la rând la ora locală 23:00 vor putea vota până la ora locală 23:59.HotNews.ro a cerut detalii legate de organizarea fluxului de votanţi în afara secţiilor, pentru a evita situaţii documentate de noi la alegerile din 26 mai la Accademia di Romania (nu erau stabilite şi respectate parcursuri diferite ieşire/intrare, ceea ce a creat situaţii de tensiune etc). Am întrebat şi cum va fi garantat accesul persoanelor aflate în situaţii delicate- bătrâni, bolnavi, familii cu copii.Răspunsul Ambasadorului Bologan: „Avem în vedere aceste aspecte, pe care le vom asigura în unele spaţii şi cu ajutorul părţii italiene, iar apoi şi împreună cu societăţile (de pază, n.red.) pe care le-am angajat. Le-am transmis acest punct de vedere inclusiv în ceea ce priveşte accesul prioritar pentru persoane invalide, cu handicap, pentru doamne insărcinate sau cu copii mici”.„Avem o bună comunicare cu componenţii societăţii civile. În comisie, dacă un membru va lipsi, există o listă de supleanţi. Există deci personal necesar care să completeze comisiile şi să ne ofere susţinere. Nu cred că va fi nevoie, având în vedere că votul va fi pe parcursul a trei zile şi procedura s-a simplificat”.„Nu cred că vor exista cozi care să nu permită accesul în secţie al unui cetăţean român care va dori să voteze”, a mai precizat George Bologan.În Italia, s-au înscris pentru a vota prin corespondenţă doar 3.016 alegători. Ambasada nu are evidenţa celor care şi-au exercitat dreptul la vot prin corespondenţă, pentru că există şi varianta ca alegătorii să trimită plicurile direct la AEP. Joi, 7 noiembrie este ultima zi disponibilă pentru primirea la misiunea diplomatică a voturilor prin corespondenţă, după care codurile de pe plicuri vor fi scanate, potrivit procedurii prevăzute de lege.Am discutat şi despre rolul ambasadorilor în contextul alegerilor, pornind de la problemele înregistrate la alegerile din 26 mai. HotNews.ro a cerut detalii legate de discuţiile avute la Bucureşti la întâlnirea dintre reprezentanţii misiunilor diplomatice din ţările unde există comunităţi mari de români şi celelalte organe care au competenţă în organizarea alegerilor. Care au fost problemele ridicate de către ambasadori?Mesajul ambasadorului către alegătorii din Italia: „Să voteze în toate cele trei zile, să vină cu documentele necesare şi să verifice că nu sunt expirate. Să nu uite că de alegerile pe care le facem depinde destinul neamului nostru, de fiecare dată”.