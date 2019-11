Valoarea de piață a drogurilor este de aproximativ 100.000 de euro.

Cauza este instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, mai precizează DIICOT.

Inculpații au fost prinși în flagrant joi după ce au ridicat de la o firmă de curierat un colet care conținea 4.601 comprimate de Ecstasy și 383 de grame de cocaină.Față de inculpatul C. C. R, procurorii DIICOT– Structura Centrală au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 30 zile, iar inculpatul C. I.-V. a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.