Ludovic Orban: Întotdeauna mi-am câștigat banii din relații cu firme private. Am un salariu decent şi rezonabil

Premierul desemnat, Ludovic Orban, spune că banii pe care i-a câştigat au fost "întotdeauna" din relaţii cu firme private și că salariul său, confidențial, este "decent şi rezonabil". Orban a fost atacat frecvent pe tema surselor sale de venit și acuzat că ar fi angajat cu jumătate de normă la o firmă privată din Mureș abonată la contracte cu statul.





"Întotdeauna, banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii cu firme private", a afirmat Orban, vineri, la sediul central al PNL, ca răspuns la o întrebare pe această temă, scrie Agerpres.





Întrebat despre salariul pe care îl primeşte în momentul de faţă, el a spus că acesta este confidenţial, dar este "un salariu decent şi rezonabil".





"Cred că salariul este confidenţial, un salariu decent şi rezonabil. Oricum, de luni nu voi mai fi angajat la această firmă privată. Am văzut că toată lumea e preocupată de locul meu de muncă. Ceea ce pot să spun este că, spre deosebire de mulţi care au pus astfel de întrebări, nu am luat nicio leafă de la stat, niciodată în perioadele în care am avut, nu am apelat la ajutor de şomaj, adică alte venituri de la stat, adică întotdeauna banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii cu firme private", a adăugat Orban.