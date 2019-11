Șeful AEP: Votul prin corespondență este un eșec / Mă aștept din nou la cozi la secțiile din străinătate

Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Buică, spune că votul prin corespondență a fost un eșec, pentru că 41.000 de cereri nu sunt suficiente, el susținând că AEP a încercat să îi informeze pe oameni, însă perioada a fost limitată. Șeful AEP mai spune că se așteaptă și de această dată la cozi la secțiile de votare din străinătate.





"Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori - votul prin corespondenţă credeam că are succes, dar a fost un eşec indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii. 41.000 de cereri nu sunt mulţumitoare”, a declarat Constantin Buică, citat de Mediafax.





Întrebat dacă și de această dată vor fi cozi la secțiile de votare din străinătate, șeful AEP a spus că vor mai fi, în condițiile în care se anunță o prezență mare la urne și se estimează că oamenii vor merge la vot în special duminică.





"De ce cred că da? Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votare (...) Inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat, a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă mare parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a susținut el.





Românii din străinătate vor putea vota pentru prima dată pe parcursul a 3 zile, măsura fiind luată în condițiile în care și la ultimele alegeri, europarlamentarele din 26 mai, mii de oameni au stat la cozi interminabile la secții, o parte dintre ei nereușind să voteze. Pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, românii pot vota în zilele de 8, 9 și 10 noimebrie, iar pentru cel de-al doilea tur, în zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.