Pictorial erotic, realizat în ruinele sinagogii din Constanța / Liderul local al Comunității evreiești: „Suntem indignați. Au intrat fraudulos”

​Comunitatea evreiască din Constanța este indignată, după ce în spațiul public au apărut mai multe fotografii, în care o tânără a pozat sumar îmbrăcată în ruinele Sinagogii din oraș. Reprezentanții comunității susțin că tânăra și fotograful au intrat fraudulos în lăcașul de cult, transmite Mediafax.





Tânăra și-a publicat fotografiile, realizate în Sinagoga din Constanța, pe contul de Facebook, de unde au fost preluate de un membru al comunității evreiești.





Președintele Comunității Evreiești din Constanța a reacționat dur, spunând că protagonista pictorialului și fotograful au intrat fraudulos în Sinagogă.





„Suntem indignați. Nu le-a dat nimeni acordul. Au intrat fraudulos. Sinagoga este de un an în custodia Companiei Naționale de Investiții. Am mai pus un lacăt și i-am rugat pe vecinii din zonă, care fac lucrări de reabilitare, să ne alerteze”, a declarat, pentru Mediafax, Sorin Lucian Ionescu, președintele Comunității Evreiești din Constanța.





Fotograful însă se apără și spune că a avut acordul unor muncitori din zonă pentru a intra în lăcașul de cult, dar că ulterior apariției scandalului a retras toate fotografiile publicate.





Subiectul a intrat în atenția presei evreiești, fiind dezbătut în The Jerusalem Post, The Times of Israel sau Jewish Telegraphic Agency.





Sinagoga din Constanța este construită în anul 1911 în stil maur și a ajuns o ruină după ce fost lăsată în paragină de peste 20 de ani. Imobilul aparține Comunității Evreiești din Constanța și a fost predat în 2018 Companiei Naționale pentru Investiții în vederea restaurării.