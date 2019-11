Dăncilă: Sunt destule locuri de muncă unde pot să dovedesc că pot face performanță / Un eșec al meu, ca prima femeie premier, ar fi marcat multe femei care vor carieră

Viorica Dăncilă se declară convinsă că dacă nu va câștiga alegerile prezidențiale își va găsi un loc de muncă unde poate "dovedi că face performanță". Premierul demis mai susține că președinții bărbați "au adus dezbinare și foarte multă ură în societate", iar țara are nevoie de primul președinte femeie. "Dacă eu aveam un eșec, poate că foarte multe femei care vor să facă carieră erau marcate că prima femeie premier a abandonat", a mai susținut Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a făcut aceste declarații într-o conferință de presă la Timișoara. Pe tot parcursul acesteia, în sală s-au auzit huiduielile și scandările protestatarilor veniți în fața Consiliului Județean.

"Spre deosebire de candidatul Iohannis, eu m-am gândit mai puțin la avantajul meu personal, în schimb m-am gândit la ceea ce pot să fac pentru oameni. Sunt convinsă că voi găsi un loc de muncă pentru că eu cred că am destulă experiență. Sunt destule locuri unde pot să dovedesc că pot face performanță”, a spus Dăncilă, întrebată ce va face dacă va pierde alegerile.

Ea s-a declarat convinsă că va intra în turul al doilea al alegerilor prezindențiale și a susținut că a venit vremea ca România să aibă un președinte femeie, pentru că bărbații președinți au dezbinat țara.





"De 15 ani România a avut președinte bărbati care au adus dezbinare și foarte multă ură în societate. (...) O femeie președinte poate să îi trateze pe români ca pe propria familie. (...) România are nevoie de un președinte femeie. În tot parcursul meu, prima femeie prim-ministru, prima femeie președinte de partid, prima femeie care a condus președința rotativă a Consiliului UE, am vrut să demonstrez că o femeie poate. Am depus tot efortul ca să nu dezamăgesc în primul rând femeile. Dacă eu aveam un eșec, poate că foarte multe femei care vor să facă cariera erau marcate că prima femeie premier a abandonat", a mai susținut Dăncilă.