Documente publicate de un deputat PNL. De ce se împrumută România mai scump decât Ungaria și Bulgaria, iar Educația nu a primit 6% din PIB

Deputatul PNL Florin Roman a declarat că PSD ar fi trunchiat cifrele cu privire la impactul bugetar, iar Ministerul Finanțelor recunoaște acum că, prin OUG 114, a prorogat aplicarea articolului la legea Educației care prevede alocarea de 6% din PIB pentru educație din bugetele locale. De asemenea, Roman adaugă că, documentele puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor confirmă că România se împrumută mai scump decât țările vecine

„PSD a alocat în acest an doar 3,85% din PIB pentru educație, dar a cerut 6% din PIB de la PNL, în timpul audierilor de miniștri. Ipocrizia și dublul limbaj al PSD nu au margini: în timp ce în comisii cereau miniștrilor desemnați ceea ce ei nu au făcut, am primit răspunsul oficial la o interpelare înaintată Ministerului de Finanțe. Am întrebat dacă guvernul PSD avea în vedere alocarea a 6% din PIB pentru educație, iar răspunsul este clar și limpede... 3,85% pentru educație în 2019”, a afirmat Florin Roman, printr-un comunicat de presă, citat de Mediafax.





Liberalul face referire la răspunsurile primite la două interpelări pe care le-a adresat Ministerului de Finanțe.





„Motivul: impactul bugetar de 24,94 miliarde de lei asupra cheltuielilor bugetare. Mai mult, Ministerul de Finanțe recunoaște oficial că prin OUG 114 a prorogat aplicarea articolului din legea educației, care prevede alocarea de 6% pentru educatie din PIB și 6% din bugetele locale, «din cauza impactului financiar pe care îl generează». Este un exemplu concludent despre cum știe PSD sa minta și sa ceara altora ceea ce ei nu pot face”, a explicat Roman.

CONSULTĂ AICI INTERPELARE BANI PENTRU EDUCAȚIE





CONSULTĂ AICI INTERPELARE COSTURI ÎMPRUMUT ROMÂNIA

Acesta mai spune că „Un alt adevăr recunoscut de PSD este ca la ora actuală, România se împrumuta mai scump decât Bulgaria, Polonia și Ungaria. Știam acest lucru dar acum îl recunoaște și Guvernul Dăncilă, în mod oficial, ca răspuns la o alta interpelare adresata Ministerului de Finanțe”.





El precizează că PNL e obligat să îi trimită în fața justiției pe toți miniștrii PSD care „au confundat bugetul țării cu propriul buzunar”.





„Deși în mod permanent au negat acest lucru, acum recunosc cu seninătate, ca unul din motivele pentru care ne împrumutam mai scump este deficitul bugetar. În perioada următoare vom contesta ca toate datele «oficiale» furnizate de guvernul PSD, care au fost minciuni. Iar legea răspunderii ministeriale îi obliga pe miniștri PSD să comunice adevarul. PNL este obligat să-i trimită în fața justiției pe toți miniștrii PSD care și-au bătut joc de țara asta și care au confundat bugetul țării cu propriul buzunar!”, a conchis Florin Roman.