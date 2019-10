VIDEO "Nu, nu vreau, nu m-ați convins" - replica unui bărbat pentru Viorica Dăncilă, care îi propusese să facă o poză cu ea

"Nu, nu vreau, nu m-ați convins" - este răspunsul pe care premierul demis Viorica Dăncilă l-a primit de la un bărbat din Sălaj căruia îi propusese să facă o poză împreună. Anterior, bărbatul i-a reproșat Vioricăi Dăncilă că a îndatorat România, iar aceasta l-a "liniștit" spunându-i că Guvernul PSD "a adus România la cel mai mic grad de îndatorare" și că "unele televiziuni nu verifică informațiile care apar și sunt oameni care vor să aducă un prejudiciu țării".

Bărbatul, din comuna Buciumeni din județul Sălaj, a încercat să se apropie de Viorica Dăncilă, însă a fost ținut la distanță de către cei din dispozitivul de pază. Abia când acesta a ridicat tonul, un membru din staff-ul premierului demis l-a convins să se calmeze și i-a promis că va sta de vorba cu Viorica Dăncilă imediat după ce va vizita noua școală din comună, scrie zalau24.ro

Când a reușit să se apropie de Dăncilă, bărbatul i-a reproșat că Guvernul PSD a îndatorat România.

Redăm dialogul dintre cei doi:

"- Localnic: Am înțeles că vreți să fiți președinta României. Vreți voturile noastre, ale românilor!.

- Viorica Dăncilă: Vreau ale celor care cred în alt viitor pentru această țară.

- Și care e viitorul copiilor noștri, dacă dumneavoastră ați luat bani împrumut aproape în fiecare zi?

- Ce bani? Cine a luat bani cu împrumut?

- Guvernul României, condus de dumneavoastră.

- Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. A preluat această guvernare cu un grad de îndatorare de 37,4% din PIB, și acum gradul de îndatorare este de doar 35% din PIB. Cu toate acestea, am luat toate măsurile bune, inclusiv pentru PNDL-urile cu care s-au construit această școală, deci investițiile în comunități, am crescut pensiile și salariile, am crescut alocațiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilități, am făcut lucruri bune, am investit în aparatura în spitale, am crescut salariile medicilor pentru a nu mai pleca din țara, pentru că acesta înseamnă viitorul copiilor noștri, să creăm un nivel de trăi mai bun.

- Și eu îmi doresc să trăiesc în această țară. Am văzut la știri că ați luat bani cu împrumut și mă tem pentru viitorul copiilor.

- Uneori unele televiziuni nu verifică informațiile care apar și sunt oameni care vor să aducă un prejudiciu țării. Credeți-mă că aveți în fața dumneavoastră un bun român".

La final, Dăncilă îi propune bărbatului să facă împreună o fotografie: "Am înțeles că vreți să facem o poză!”. Replica bărbatului vine prompt: "Nu, nu vreau. Nu m-ați convins”.