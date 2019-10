Primaria Focșani îl somează pe ministrul propus la Dezvoltare să-și plătească impozitele locale și sare în apărarea baronului Oprișan: Are toate taxele plătite la zi

Primaria Focșani condusă de primarul PSD Cristi Misăilă îl "somează" pe deputatul Ion Ștefan, propus ministru al Dezvoltării în Cabinetul Ludovic Orban, "să intre în legalitate și să își achite în regim de urgență datoriile” pentru casa de peste 900 de metri pătrați. Instituția îl atacă pe Ion Ștefan, numindu-l "deputatul Grindă", și ține să sublinieze că nici șeful CJ Vrancea, Marian Oprișan, nici mama acestuia nu figurează în evidențele primăriei cu datorii.





Primăria Focșani îl acuză pe deputatul Ion Ștefan că, deși "a păgubit bugetul local cu peste o jumătate de miliard de lei vechi", strigă hoții acuzându-l pe Marian Oprișan că nu și-a achitat taxele.





"Pus în fața evidențelor, <deputatul Grindă> a recunoscut cu jumătate de gură că a încălcat legea aproape 20 ani și a păgubit bugetul local al municipiului Focșani cu peste jumătate de miliard de lei vechi. Chiar și așa însă, cel ce a primit aviz negativ ca ministru propus al Dezvoltării se poartă pe principiul <hoțul strigă hoții>, acuzând Primăria municipiului Focșani că nu procedează la fel și în cazul președintelui Consiliului Județean Vrancea și a mamei acestuia. În urma verificărilor efectuate la Serviciul Taxe și Impozite, aducem la cunoștința opiniei publice faptul că nici domnul președinte Marian Oprișan și nici mama sa nu figurează în evidențele noastre fiscale cu datorii, având toate taxele plătite la zi”, se arată în comunicatul semnat de Biroul de presă al Primăriei Focșani, potrivit Mediafax.





Deputatul Ion Ștefan este somat să își achite datoriile: "În aceste condiții, solicităm în mod public domnului <deputat Grindă> să intre în legalitate și să își achite în regim de urgență datoriile, așa cum fac zeci de mii de focșăneni”.





Primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă, a declarat luni că Ion Ştefan ar figura în evidenţele municipalităţii cu o casă de 94 de mp edificată pe un teren de 910 mp, casa construită ulterior nefiind declarată la primărie, astfel că deputatul s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor aferente locuinţei nou construite.





"Am greșit, îmi recunosc greșeala și voi remedia situația, voi plăti tot ceea ce este de plătit la Primăria Focșani pentru casa în care locuiesc. Am acționat cu bună credință, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primărie. Nu sunt dintre cei care să apeleze la artificii birocratice pentru a scăpa basma curată. (...) Și dacă legea este aceeași pentru toată lumea, aștept și de la baronul PSD Marian Oprișan -mama mea sunt eu- să își scoată la iveală bunurile și să le treacă în declarația de avere pentru a-și plăti dările pentru domeniul întins pe multe hectare în care locuiește în apropiere de Focșani”, a reacționat Ion Ștefan, pe Facebook.





Ion Ștefan, propus pentru portofoliul Dezvoltare, a fost avizat negativ în comisiile reunite din Parlament. Au fost mai multe întrebări pe tema casei sale și a faptului că nu și-a plătit taxele locale, existând și un schimb de replici între deputaul PSD, Cătălin Rădulescu și ministrul propus. Ion Ștefan a fost acuzat că nu și-ar fi plătit taxele aferente terenului pe care se află construcția. "Am plătit taxe de peste 90 de milioane de lei, bani făcuți din afaceri. Sunt un bun plătitor de taxe”, a declarat Ion Ștefan.