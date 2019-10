Gabriela Firea nu regretă nici acum distribuirea postării care acuză modul defectuos al administrării banilor pentru construirea spitalului oncologic: Nu am fost de acord cu limbajul, dar am fost de acord cu fondul problemei

Primarul Gabriela Firea nu regretă nici acum distribuirea postării creatoarei de modă Dana Budeanu, potrivit căreia ”astia căcare face ei un spital vrea să doneze Pintea un aparat dă radioterapie”. Firea a spus, miercuri, într-o intervenție Digi24, că susține pe fond postarea, dar nu ca formă, însă în momentul în care jurnalistul Florin Negruțiu a început să îi citească postarea distribuită de primarul Capitalei, Firea a închis telefonul. Firea mai spune că a distribuit postarea cu pricina în calitate de persoană privată, pe pagina sa personală, nu pe pagina Primăriei.

”Nu am făcut nimic altceva decât să dau acel share care, dincolo de limbajul potrivit Facebook-ului, pentru că nimeni nu s-a simțit lezat și supărat când alte persoane au scris într-un anumit limbaj de Facebook nu s-a indignat – am fost de acord nu neapărat cu acele cuvinte, ci cu fondul problemei. Și anume că opinia publică este manipulată, este mințită prin omisiune, spunându-se că se construiește o clădire lângă un spital exclusiv din fonduri private, lucru lăudabil, și nu am jignit niciodată donatorii”, a spus Gabriela Firea la Digi24.

Firea a spus că și Primăria Capitalei are o contribuție și a sprijinit acest proiect al spitalului și că nu înțelege de unde ”atâta mânie și furie”.

De asemenea, Firea a continuat să spună că terenul pe care este construit spitalul este în proprietatea municipalității și a spus, vădit supărată, că este acuzată pe nedrept că nu face nimic.

Totodată, primarul general al Capitalei a spus că atunci când ”o să le pără lor rău pentru că orice propunem noi strigă ciuma roșie, o să ne pară și nouă rău când le spunem accidental ciuma roz”.

Firea a încercat să se scuze pentru distribuirea controversatei postări a Danei Budeanu spunând că era pe pagina personală de facebook, a cetățeanului Gabriela Firea, nu a Primăriei.

Scandalul a pornit după o postare controversată pe Facebook a creatorei de modă Dana Budeanu, postare care a fost apreciată și distribuită de primarul general Gabriela Firea, prietenă foarte bună cu Budeanu. Firea a refuzat să răspundă de ce a distribuit această postare în care Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, de la Asociația Dăruiește Viața, au fost acuzate de Budeanu că nu administrează corect banii din donații și cer investiții de la ministerul Sănătății.

Ulterior, marți, Gabriela Firea a acuzat la Digi 24 că ”meritele” ei în construirea acestui spital nu sunt apreciate, pentru că terenul pe care se ridică construcția este al Primăriei și valorează 1 milion de euro.

Imediat după declarațiile primarului, Oana Gherorghiu și Carmen Uscatu au scris pe Facebook:





”Doamna Firea a recunoscut acea mizerie de postare în care își bate joc de noi, de proiectul și sustinătorii noștri. Doamna Firea ne-a făcut "ciuma roz sau albă'". Doamna Firea încearcă o mârșavă manipulare, susținând că eu și Carmen Uscatu suntem doar niște marionete ale lui Vlad Voiculescu Doamna Firea a lansat un atac mizerabil la munca și reputația noastră. Va trebui să dovedească spusele, căci 10 ani de muncă și luptă pentru șansele la viață ale copiilor bolnavi de cancer nu merită a fi terfeliți în acest fel.”

„Doamna Gabriela Firea se pare că a devenit statul român. E ceva șocant”, au spus miercuri cele două fondatoare ale Asociaţiei „Dăruiește Viață” la Digi24.

”Dacă acest adevăr ustură atât de tare, mergem în instanță”, a adăugat ea, în condițiile în care fondatoarele asociației Dăruiește Viața, care construiesc de la zero primul spital oncologic pentru copii, au spus că o vor da în judecată.Când a fost rugată Florin Negruțiu să citească textul postării, Gabriela Firea a închis telefonul.