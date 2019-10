UPDATE ​Teodorovici, în Parlament, la audierea lui Florin Cîțu: "Îmi plac curvele, dar nu în politică”

O nouă declarație scandaloasă a ministrului demis al Finanțelor, Eugen Teodorovici. Îmi plac curvele, dar nu în politică”, a spus Teodorovici, în timpul audierii lui Florin Cîțu, în comisiile parlamentare.

"V-am mai spus eu, cu mine s-a închis. (...) Îmi plac curvele, dar nu în politică”, a declarat Eugen Teodorovici la audierea ministrului propus al Finanțelor, Florin Cîțu, în comisiile pentru buget ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit imaginilor difuzate de Digi 24.





Audierea lui Cîțu în comisii a fost întreruptă de mai multe ori de Eugen Teodorovici, care i-a reproșat ministrului propus al Finanțelor că citește de pe foaie.

Acesta nu este primul derapaj de limbaj al lui Teodorovici, el având chiar luna aceasta o reacție deplasată la adresa unei jurnaliste. De asemenea, în trecut, l-a atacat de mai multe ori pe Florin Cîțu, despre care a spus chiar că ”nu are ce să caute pe lumea asta”.Luna aceasta, imediat după ce guvernul din care face parte a căzut la moțiunea de cenzură, ministrul demis al Finanțelor i-a răspuns jignitor unei jurnaliste , întrebând-o dacă e de la boii.ro, dacă e liberă diseară și comentând că are dinții puși."Nu-mi place să stau să pierd timpul pentru a răspunde la ce spune un imbecil. Aberațiile care se spun fără probe...eu înțeleg că ăsta este plecat, are probleme mintale!", a declarat, în martie, pentru HotNews.ro, Teodorovici, întrebat despre atacurile la adresa lui Cîțu.



Tot în luna martie a acestui an, în timp ce senatorul PNL depunea un amendament la legea bugetului, Teodorovici le-a cerut colegilor săi să-l respingă și i s-a adresat lui Cîțu râzând: ”Ești frumos! Chiparosule! După ce că ești urât, mai ești și prost. Ai auzit? Cîțule, după ce că ești urât, ești și prost!” NOTĂ: Dintr-o greșeală de interpretare, în forma inițială citatul a fost redat: "Îmi plac curvele, dar nu blonde”.