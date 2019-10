EXCLUSIV Cozmin Gușă: Ader ca simplu membru la PSD, "singurul partid de stânga de tip nesecuristic" / Ce spune despre Realitatea

Vezi cum răspunde Gușă la întrebarea dacă Realitatea TV sau posibila succesoare Realitatea Plus vor deveni televiziuni de partid







Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a anunțat asocierea cu patronul Realității într-o postare făcută luni pe Facebook . Anunțul vine în condițiile în care Realitatea Media, companie controlată de Cozmin Gușă, dar pentru care instanța a cerut declanșarea procedurii falimentului, află mâine dacă licența sa va fi prelungită de CNA, fără de care postul nu poate funcționa - detalii aici. Ca alternativă, CNA are, tot mâine, pe agendă o solicitare privind modificări ale structurii de programe Realitatea Plus, post operat de Geopol International (tot Gozmin Gușă).





Cozmin Gușă a spus, în interviul acordat HotNews.ro, că situația de acum e diferită de cea din epoca Năstase, când era secretar general al partidului. Preferă PSD, între altele, deoarece crede că celelalte opțiuni, precum USR sau Plus, ar fi "nocive". Iar în privința Realitatea, el spune că va găsi o soluție pentru a garanta independența editorială și reia acuzațiile la adresa "statului paralel".







Ce spune Cozmin Gușă despre aderarea la PSD









Cozmin Gușă: Da. E o opțiune de viață. Am anunțat în ultimele câteva luni că s-ar putea să-mi schimb opțiunea de viață, de la 50 la 60 de ani. Am făcut presă până la 30 de ani, apoi am făcut politică de la 30 până la aproape 40 de ani, iar în ultimii 10 ani am făcut patronat și management de presă. Acum am opțiunea să fac din nou politică, de stânga, cum am făcut întotdeauna. Și am ales opțiunea PSD pentru că din unghiul meu de vedere e singurul partid de stânga de tip nesecuristic. Opțiunea mea este de membru simplu, cu funcția de Cozmin Gușă.





Rep.: Aderi la PSD Sector 1?





C.G.: Da. În schița pe care i-am prezentat-o lui Dan Tudorache și lui Paul Stănescu, care a fost susținătorul meu, am explicat succint dorința de a reforma PSD, de a ajuta la reformarea PSD înspre un partid al românilor buni.

Rep.: Cum poate să reformeze partidul un membru simplu?









Rep.: Spui că Iohannis pare azi câștigător. Asta înseamnă că în opinia ta Viorica Dăncilă va pierde aceste alegeri?





C.G.: Zic că Iohannis nu e încă sigur de victorie, dar e favoritul principal. Și în funcție de felul în care electoratele candidaților se pot compatibiliza sau nu, în turul 2 încă mai e loc de surprize.





Rep.: În epoca Năstase, ai fost secretar general al partidului, pe când acum...





C.G.: E o diferență specifică. Atunci când am ajuns secretar general în 2001 la început, nu reprezentam mare lucru din punct de vedere public. Și în mod evident aveam și atunci naivitățile vârstei de 30 de ani, care m-au pus în poziția să iau anumite decizii care poate n-au fost potrivite si nici nu le regret, pentru că nu e felul meu să regret ce am facut eu singur.





Rep.: Dar nu e o naivitate să spui că poți face ceva ca membru simplu?





C.G.: Acumulând între timp atât experiență, cât și autoritate publică, mizez pe acei oameni din PSD care își doresc să ridice primii drapelul reformării, tocmai pentru a putea conta în viitorii ani. Credința mea e că România se poate reechilibra politic doar printr-o competiție între blocurile de stânga și dreapta reformate, în lipsa experimentelor de tip USR - Plus pe care eu le consider nocive pentru interesul nostru național. PSD, dacă acceptă din această toamnă-iarnă să se reformeze, va lua un avantaj competițional în fața unui PNL care se va afla probabil la guvernare din noiembrie, dar care în cursul anului 2020 dacă vrea sa mai conteze la parlamentare va avea de asemenea obligația sa se reformeze pe un alt model. Referitor la PSD, eu vad posibil acest model de partid al românilor buni, adresabili electoratului de stanga, prin care un român bun se poate să fie un român competent, un român omenos și un român patriot.





C.G.: Inițiativa a fost, în ordine cronologică, a lui Paul Stănescu, apoi în mod direct a lui Dan Tudorache, care știe că atunci când am activat ca secretar general am fost membru al organizației Sector 1 și acesta e motivul pentru care el și-a înnoit invitația pentru mine. Cu Adrian (Năstase - n.red.) nu am vorbit de vreo 3 luni, dar atitudinea lui evidentă mediatic mi se pare clară de a susține o reformare a PSD. În ceea ce privește discuțiile cu Vasile Dâncu și Pușcaș, speranta mea e să îi conving să se implice în acest proiect de reformare, ca niște intelectuali de stânga care înțeleg complexitatea consolidării mișcării de stânga în România, ca un contrabalans pentru posibilele excese ale dreptei, atunci când vor avea și președinția, și guvernarea.

Despre Realitatea TV, PNL, licența audiovizuală și independența postului de politică









C.G.: Rareș Bogdan a ajuns membru, respectiv prim vicepreședinte într-un partid la fel de nereformat ca PSD, care beneficiază însă de o conjunctură electorală favorabilă care i se datorează în primul rand lui Liviu Dragnea și felului în care el a perceput atât administrarea României, cât și conducerea PSD.





Rep.: Întrebam de Realitatea și orientarea politică...





C.G.: Cu Realitatea, nu e o treabă simplă, dar cei care cunosc bucătăria internă pot să fie liniștiți. Atitudinea lor de tip jurnalistic, critică la adresa guvernului, respectiv a exceselor antidemocratice, nu se va schimba.





Rep.: Dar ce se întâmplă cu tine, patron, intrat în politică? Va fi televiziune de partid sau se schimbă ceva în proprietatea televiziunii, chit că va continua așa sau va trece, din cauza falimentului, la alte soluții gen Realitatea Plus?





C.G.: Activitatea de tip angajat politic e total incompatibilă cu calitatea de coordonator editorial, pe care o am în acest moment. Nici nu aș putea să îi jignesc pe oamenii Realității, cum nu am făcut-o nici până acum, impunându-le poziții partizane, pentru că nu ar mai accepta să lucreze la Realitatea. În consecință, în zilele următoare o să gândesc o soluție administrativă care să garanteze independența editorială și care să nu îi incomodeze pe jurnaliștii Realității în a-și face meseria. Maximum ce se poate intampla este să mă considere în viitor un vector public, care, dacă spune lucruri esențiale, poate să fie preluat, dacă spune lucruri nocive e clar că trebuie să fie criticat.





Indiferent de ce se decide mâine la CNA, ceea ce voi prezenta, ca soluție la care mă gândesc, va garanta în fața mass media o independență a activității de tip editorial. Și o lipsă de implicare directă a mea în această activitate, de natură să dea liniște tuturor colaboratorilor mei.





Ce pot să spun în acest moment e că activitatea politică și cea de business media sunt incompatibile și nu-mi propun în vreun fel să afectez acest fapt, care nici nu trebuie demonstrat.





Rep.: Realitatea.net, site-ul Realității, a preluat un articol publicat de alt site, în care membrii CNA sunt avertizați că vor avea probleme dacă vor respinge prelungirea licenței Realitatea TV. E o amenințare?







C.G.: Nu. Membrii CNA trebuie să-și înțeleagă fișa postului legată și de faptul că libertatea de exprimare în audiovizual este ceva ceea ce chiar ei trebuie să păzească, în condițiile în care a fost evident meciul între instituția ANAF și instituția Realitatea Media, nu doar în ultima perioadă a lui Dragnea, ci încă din momentul în care statul paralel reprezentat de Coldea, Maior și ai săi au avut actiuni directe împotriva Realității - mentionez doar 2: refuzul lor de a discuta despre două preluări ostile, prima a infrastructurii funcționale (aparatură și bancă de imagini și date) a Realității TV, care au trecut către RTV peste noapte, respectiv a sediului din Casa Presei și amenajărilor necesare activității de televiziune, care printr-o simplă semnătură a RAAPPS-ului acelor vremuri au trecut în proprietatea România TV. (n.red.: la audierile desfășurate joi la CNA, reprezentanții Realitatea au vrut să se plângă în legătură cu situația produsă de sciziunea Romania TV, acum nouă ani, însă au bătut în retragere după ce li s-a atras atenția că nu acesta este subiectul audierilor - detalii despre audieri aici ).





În următoarele zile m-am înțeles cu președintele organizației Sector 1, Dan Tudorache, să organizăm o conferință de presă în care vom da lămuriri exhaustive despre sensul și conținutul demersului meu de membru simplu, de a acționa pe partea stângă, în interiorul PSD, pentru consolidarea acestui proiect, demers în urma căruia mi-aș dori ca și cei de la PNL care au aceleași probleme de nereformare să se "infesteze".

Rep.: Ai aderat la PSD, pe poziția de membru simplu, cum reiese din ceea ce a postat primarul Dan Tudorache?C.G.: La câte am făcut în viața publică din România, dacă nu-mi ajunge calitatea de membru simplu ca să pot să influențez în bine, înseamnă că tot ce am făcut până acum a fost degeaba. Asta înseamnă că nu am avut nicio negociere, nu-mi propun să candidez la nicio funcție în partid și la nicio demnitate, tocmai pentru că viziunea mea clară este că orice partid mare și mai ales PSD se poate reforma doar din opoziție. Aceeași problemă de reformă o are și PNL. Dar din pricina valului pozitiv creat de candidatura lui Iohannis, care pare azi câștigător, ei nu-și pun această problemă stringentă a reformei interne, care e la fel de necesară la PNL cum e și la PSD.Rep.: A cui a fost inițiativa aderării? Pe 12 octombrie, Paul Stănescu menționa dorința lui de a-i vedea înapoi în PSD pe Gușă, Năstase, Pușcaș și Dâncu Rep.: Realitatea TV este un post care multă vreme a fost asociat, în industrie cel puțin, cu PNL. De altfel, fosta ta mână dreaptă, Rareș Bogdan, a mers către PNL...