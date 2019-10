PMP și grupul minorităților naționale anunță că vor vota Cabinetul Orban

Eugen Tomac a anunțat că, în urma negocierilor, a semnat cu Ludovic Orban un protocol de colaborare pentru susținerea Guvernului PNL. Liderul PMP a precizat că „în linii mari” toți parlamentarii partidului vor vota, transmite Mediafax. De asemenea, Varujan Pambuccian a declarat, că grupul minorităților naționale va vota învestirea Guvernului Orban în Parlament, cu sugestia ca secretarul general al Guvernului să aibă rang de ministru.





„Am avut o întâlnire politică foarte bună, am făcut un pas important în colaborarea dintre partidele noastre. Am semnat astăzi cu domnul președinte Orban, un protocol de colaborare politică și de susținere pentru instalarea Guvernului pe care îl va conduce. Suntem mulțumiți că pe punctele mari, am găsit deschidere totală din partea colegilor din PNL, în ceea ce privește proiectele mari de infrastructură, în ceea ce privește eliminarea pensiilor speciale, mai puțin pensiile de serviciu pentru militari, suntem mulțumiți că am găsit un numitor comun în ceea ce privește relansarea relației pe Republica Moldova, suntem mulțumiți că am reușit să stabilim o serie de criterii în ceea ce privește acțiunea viitorului Guvern, pentru a-i proteja pe cei peste 3,5 milioane de cetățeni români care muncesc în UE. Suntem încrezători că vom reuși împreună să creionăm priorități pentru țară”, a afirmat Eugen Tomac, luni, la Parlament, la finalul discuțiilor cu Ludovic Orban.





Liderul PMP a adăugat că „în linii mari, toți cei 18 parlamentari ai PMP vor fi prezenți în ziua votului, vor fi prezenți în Comisiile de specialitate și vor acorda un vot de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat, Ludovic Orban”.





În privința celor două condiții ale PMP care nu au fost susținute de Ludovic Orban, anume ordonanța de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi și înființarea unui Minister pentru Relația cu Republica Moldova, Eugen Tomac a afirmat că liderul PNL nu a avut curaj și că „în politică trebuie să accepți ceea ce se poate face astăzi”.