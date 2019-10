VIDEO Viorica Dăncilă, în vizită în Ferentari: Am luat măsuri foarte bune pentru populaţie, inclusiv pentru populaţia romă

​ Premierul demis Viorica Dăncilă, aflată în turneu electoral pentru prezidențiale, a mers duminică în cartierul Ferentari și a susținut că Guvernul PSD a luat "măsuri foarte bune pentru populaţie, inclusiv pentru populaţia romă". Dăncilă a vizitat un centru pentru copiii din medii defavorizate, o baie publică şi o spălătorie socială și a mers în parcul Ferentari, la Festivalul Tradiţiilor de Sf. Dimitrie Basarabov.





"Cât am fost europarlamentar am susţinut rapoarte pentru populaţia romă pentru a-i putea integra în societate şi pentru a-i ajuta. Într-un an şi nouă luni am făcut lucruri foarte bune, dar gândiţi-vă că au venit multe de rezolvat, asta nu înseamnă că noi acum spunem că nu suntem implicaţi. Este adevărat, mai sunt multe de făcut, dar suntem, cred, singurul Guvern care a venit cu lucruri bune şi lucruri de care oamenii aveau nevoie", a susținut Dăncilă.

În Ferentari, ea a vizitat un centru pentru copiii din medii defavorizate, o baie publică şi o spălătorie socială, fiind însoţită de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici şi de primarul Sectorului 5, Daniel Florea, care a vorbit şi el despre investiţiile privind populaţia defavorizată din sector. Mai mult, el a susținut că în Sectorul 5 este cea mai scăzută infracţionalitate din Bucureşti.

Viorica Dăncilă a mers și la Festivalul Tradiţiilor de Sf. Dimitrie Basarabov din Parcul Ferentari, unde a vorbit cu oamenii și a făcut fotografii.