UPDATE: Ludovic Orban spune că are 225 de voturi și angajamente de la cel puțin 9 parlamentari / Sunt necesare 233 de voturi în Parlament pentru ca Guvernul PNL să fie învestit

Întrebat dacă va relua discuțiile și cu liderul Pro România, Victor Ponta, Orban a răspuns: "În măsura în care există deschidere și de partea cealaltă".

Victor Ponta a anunțat că parlamentarii Pro România nu vor vota Guvernul PNL, el spunând că nu crede că Ludovic Orban "este capabil" să fie un bun premier și nu crede că "un Guvern PNL având o colaborare dubioasă și instabilă va scoate țara din criză".

Dacă liberalii nu ar reuși să adune cele 233 de voturi și dacă PSD și Pro România boicotează ședința prin neparticipare există posibilitatea ca la ședința de învestire a Guvernului să nu fie cvorum. Cu alte cuvinte, Parlamentul va trebui să stabilească o nouă ședință pentru validarea unui premier.

Conducerea Parlamentului stabilește luni calendarul pentru învestirea Guvernului

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul de învestire a Guvernului Orban.

Ludovic Orban a declarat duminică seară că a solicitat Parlamentului permisiunea de a fi prezent la această ședință.





"Am solicitat să îmi permită prezența pentru a argumenta propunerea de calendar pe care am formulat-o. Este o propunere de calendar de bun simț. Este adevărat că PSD are majoritate, mai ales dacă reprezentantul Pro România va susține punctul de vedere al PSD și probabil vor încerca să impună un alt calendar. Noi ne vom susține cu argumente solicitarea formulată de mine ca și premier desemnat”, a spus Orban.

Calendarul propus de Ludovic Orban pentru învestirea Guvernului: Luni, 28 octombrie - convocarea ședinței Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului

Marți, 29 octombrie - programarea audierilor miniștrilor desemnați în ședințele comune ale comisiilor permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competență a viitorului ministru

Miercuri, 30 octombrie, începând cu ora 10.00 - convocarea ședinței comune de plen a Camerelor Parlamentului în vederea acordării votului de încredere Guvernului.

Lista Guvernului propus de PNL:

Premier - Ludovic Orban

Vicepremier - Raluca Turcan





Cabinetul de miniștri:

1. Ministerul Afacerilor Externe -Bogdan Aurescu





2. Ministerul Afacerilor Interne - Marcel Vela





3. Ministerul Apărării Naționale - Nicolae Ciucă





4. Ministerul Finanțelor - Florin Cîțu





5. Ministerul Economiei - Virgil Popescu





6. Ministerul Dezvoltării - Ion Ștefan





7. Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu





8. Ministerul Agriculturii - Adrian Oros





9. Ministerul Muncii - Violeta Alexandru





10. Ministerul Mediului - Costel Alexe





11. Ministerul Educației - Monica Anisie





12. Ministerul Fondurilor Europene - Ioan Marcel Boloș





13. Ministerul Tineretului și Sportului - Ionuț Stroe





14. Ministerul Transporturilor - Lucian Bode





15. Ministerul Culturii - Bogdan Gheorghiu





16. Ministerul Sănătății - Victor Costache

"Voturi instituționale sunt 225, ale formațiunilor politice care au declarat susținerea. Mai avem angajamente de vot astăzi, din partea a cel puțin 9 parlamentari. Dar, așa cum v-am explicat, am angajat discuții cu foarte mulți parlamentari, individual", a afirmat Ludovic Orban.El a spus că liberalii vor discuta în continuare cu parlamentarii Pro România, în încercarea de a-i convinge să nu boicoteze, alături de PSD, ședința Parlamentului în care se votează noul guvern. "Vom discuta în continuare cu parlamentari Pro România pentru a participa efectiv, pentru a nu urma boicotul pe care îl pune la cale PSD, astfel încât să avem o procedură normală de învestire".