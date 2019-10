PMP decide duminică dacă susține Guvernul Orban: Discuțiile au ajuns într-un punct de blocaj

PMP s-a reunit duminică, la Parlament, în Colegiu Național, pentru a decide dacă va susține învestirea Guvernului Orban. Eugen Tomac a afirmat, la începutul ședinței, că discuțiile cu liderul PNL s-au blocat, după ce acesta a refuzat condițiile impuse de partid.





"Avem probabil cea mai importantă ședință din acest an a PMP. Astăzi urmează să decidem cu toții care este poziția noastră cu privire la invitația pe care am primit-o din partea PNL de a răspunde acestei solicitări cu privire la învestirea Guvernului Orban. Vom discuta ceea ce v-am informat până acum. De ce am ajuns în acest punct în care trebuie să analizăm cu maximă seriozitate care este punctul nostru de vedere, având în vedere că discuțiile de până acum au ajuns într-un punct în care s-au blocat. Înțelegem mizele ce țin de interesul național, dar în același timp PMP este un partid politic pe picioarele lui, care a obținut aproape 550.000 de voturi la ultima confruntare electorală”, a spus Eugen Tomac, la începutul ședinței Colegiului Național al PMP, potrivit Mediafax.





Un alt punct aflat pe ordinea de zi vizează campania electorală pentru alegerile prezidențiale.





"Pentru noi, cel mai improtant obiectiv din acest an este să îl trimitem pe candidatul nostru în turul doi, vom dezbate pe larg acest subiect. Bineînțeles că nu doar tema alegerilor prezidențiale va face obiectul discuției de astăzi (...) Ne preocupă să obținem un scor foarte bun la alegerile de peste două săptămâni”, a subliniat Tomac.





PMP și PNL nu au ajuns la un consens în vederea susținerii Guvernului Orban, la votul de încredere din Parlament.





Eugen Tomac a declarat, marți, că Ludovic Orban l-a informat că nu va respecta cerințele PMP, respectiv intrarea la guvernare a PMP și OUG privind alegerea primarilor în două tururi. Totodată, Orban l-a anunțat că nu va înființa nici Ministerul pentru relația cu Moldova. PMP are 19 parlamentari.





Potrivit calendarului pentru învestirea Guvernului, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea loc luni.





Marți va avea loc audierea miniștrilor desemnați în ședințele comune ale comisiilor permanente ale celor două Camere, iar miercuri, 30 octombrie, urmează să aibă loc votul de încredere al Guvernului, în Plenul comun al Parlamentului.