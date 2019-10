Codul galben de ceață, prelungit în 12 județe

Codul galben de ceaţă a fost prelungit de ANM duminică, fiind valabil până la ora 12.00 în judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj și Vâlcea, transmite Mediafax.De asemenea, județele Mureș și Sibiu se află sub avertizare Cod galben de ceață până la ora 11.00, iar unele localități din Cluj până la ora 10.30. În aceste zone este semnalată ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.