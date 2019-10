VIDEO Trump: ”Tocmai s-a întâmplat ceva foarte important"/ Liderului grupării teroriste Statul Islamic ar fi fost ucis de forțele americane - UPDATE

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

Irakul a fost informat de surse din Siria că liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis, relatează Reuters.: Potrivit CNN, sunt efectuate teste ADN pentru a confirma faptul că bărbatul doborât în cadrul operațiunii militare a forțelor americane este liderul rețelei teroriste ISIS. Un alt oficial al Pentagonului citat de CNN susține că din informațiile de până acum rezultă că Baghdadi s-ar fi sinucis prin detonarea unei veste explozibile, în timpul atacului forțelor americane, ceea ce face mai dificlă identificarea lui.La operațiune a participat și CIA.Oficiali americani au precizat, sub acoperirea anonimatului, că forțele americane au declanșat un raid în nord-vestul Siriei în cursul zilei de sâmbătă cu scopul capturării fugarului.Raidul a fost condus de forțele speciale după ce acestea ar fi primit informații secrete, potrivit Newsweek care citează surse apropiate operațiunii.Un alt oficial american a confirmat pentru Reuters că operațiunea a avut loc, însă nu a putut confirma speculațiile legate de uciderea liderului terorist Baghdadi.Liderul terorist a mai fost declarat mort în trecut, în mod eronat, amintește BBC News."Tocmai s-a întâmplat ceva foarte important", a scris pe Twitter preşedintele american într-o postare misterioasă, cu puţin timp înaintea acestui comunicat.Informaţii neconfirmate afirmă că ar putea fi vorba de o operaţiune militară împotriva grupării Stat Islamic din Siria, relatează și AFP.Alocuţiunea prezidenţială va avea loc la ora locală 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtătorul de cuvânt într-un scurt comunicat de presă.Liderul terorist a fost declarat ca fiind cel mai căutat om din lume. În octombrie 2011, SUA l-au declarat oficial drept terorist și au oferit nu mai puțin de 10 milioane de dolari recompensă pentru informații care ar putea duce la capturarea sau anihilarea lui.Baghdadi are reputația de a fi extrem de bine organizat și un foarte bun tactician în câmpul de luptă. S-a născut lângă Samarra, la nord de Bagdad, în 1971, iar numele său real este Ibrahim Awad al-Badri.Potrivit unor informații, acesta era cleric într-o moschee din oraș în momentul invaziei americane în Irak, în 2003. Unii cred că acesta era deja militant jihadist în timpul regimului Saddam Hussein. Alții sugerează că s-a radicalizat în cei 4 ani cât a stat prizonier în tabăra Bucca, o închisoare a SUA din sudul Irakului, unde erau închiși liderii al-Qaeda.În 2010, a devenit lider al organizației al-Qaeda din Irak, una dintre grupările care s-au alăturat ISIS.La începutul acestui an, ISIS a dat publicității un video în care apare un bărbat ce se prezintă a fi Baghdadi. Liderul terorist nu mai fusese văzut din 2014, când a proclamat crearea ”califatului” de-a lungul Siriei și Irakului.