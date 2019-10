Patronul unei echipe de fotbal din Arad, găsit mort pe malul Mureșului

​ Patronul uneie echipe de fotbal de liga a patra din Arad a fost găsit mort sub un pod de pe râul Mureș. Bărbatul de 47 de ani fusese dat dispărut de familie de vineri. Procurorii spun că în acest caz fac cercetări pentru "înlesnirea sau determinarea sinuciderii", dar nu exclud nici varianta omorului, potrivit Aradon.

Bărbatul, Dan Ristin, președinte al Clubului de fotbal de Liga IV Victoria Felnac, a fost găsit decedat pe malul râului Mureș, sub podul care face legătura între localitățile Pecica și Sânpetru German. El a fost descoperit de către un cuplu care trecea prin zonă și care a sunat la 112. La fața locului au ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță, reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pecica și polițiști, dar bărbatul nu a putut fi salvat.

Bărbatul fusese dat dispărut de către familie vineri seară, soția sa vorbind ultima dată cu el vineri, după ora 14.00. Familia acestuia respinge varianta sinuciderii.

Procurorii fac cercetări pentru "înlesnirea sau determinarea sinuciderii", dar nu exclud nici varianta omorului.

"Am mers pe înlesnirea sau determinarea sinuciderii, am înregistrat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Verificăm toate aspectele: traseul pe care l-a avut, facem investigații în legătură cu ultimele întâlniri… Am dispus efectuarea necropsiei, iar în urma acesteia se va stabili natura leziunilor, mecanismul producerii lor și ora la care s-a produs decesul. Și, dacă sunt și urme de lovire directă, alta decât lovirea produsă prin căderea de pe pod, atunci luăm în considerare inclusiv omorul. Verificăm toate aspectele”, a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Pavel Palcu, procuror criminalist la Parchetul Tribunalului Arad.