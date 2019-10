VIDEO INTERVIU Experiența unui campion român în Statele Unite: Visul american e doar o strategie de marketing, în realitate este o societate rigidă/ Nouă, românilor, ni se pune încă eticheta de emigrant

Visul american este perceput la fel, indiferent în ce zonă a lumii te afli, însă totul este o strategie de marketing. În Statele Unite se vinde absolut orice, de la destinații turistice până la modul de viață, dar situația este alta în realitate – susține fostul tenismen Marius Cîrstea. Ajuns în America la studii, cu o bursă de 50.000 de dolari pe an, fostul campion al României a povestit experiențele pe care le-a trăit în Statele Unite. ”Au multe lucruri bune, dar este o societate foarte rigidă. M-am reîntos acasă fără niciun regret, dar sunt un alt om. Românilor li se pune eticheta de emigrant și apoi, se închide totul” - a explicat fostul sportiv, într-un interviu pentru HotNews.: ”M-a uimit foarte mult infrastructura, au niște autostrăzi pe care le vezi în filme. Imediat ce am ajuns acolo, am avut un șoc cultural, urmat de o depresie. În patru ani de zile, mi-a fost imposibil să am un prieten american. Dacă ar scrie pe fruntea noastră ”Germania”, poate ne-ar privi altfel. Dar când spui că ești din România, lucrurile se schimbă. Ni se pune o etichetă de emigrant și acolo se închide totul. Nu te resping din start, sunt zîmbitori, dar este imposibil să creezi o legătură mai aprofundată.Când am ajuns în America, eu eram numărul unu, eram campion național în România. Și am început cu ”românisme”..sunt obosit, vreau să mă odihnesc, eu sunt cel mai tare....dar pe ei pur și simplu nu îi interesa. Mi-au spus ce am de făcut și dacă nu îndeplineam sarcinile și condițiile lor, eram liber să plec acasă. Visul american este marketing, nu există țară în lumea asta care să facă marketing mai bine decât americanii. Ei vând absolut orice, de la orașe, la atracții turistice sau mod de viață. Dar în realitate, nu prea are legătură!”: ”Faptul că am o diplomă din America, îmi deschide mult mai bine granițele decât o diploma pe care aș fi obțiut-o în România. În America, sunt niște probleme de sistem pe care nu le agreez: sistemul medical - eficient dar foarte scump, ori poliția pe care o consider mult mai agresivă, comparativ cu cea din țara noastră. Dacă România o considerăm un sat fără câini, pentru că Poliția nu își face, uneori, treaba, acolo este exact invers: mai întâi te omoară cu bătaia, și apoi te întreabă cu ce ocazie pe acolo.Oamenii sunt foarte reci acolo și prefer să fiu în România, unde am foarte mulți prieteni Aici se poate trăi mai bine decât în oriunde în lume, dacă ai avea un sistem medical foarte bun sau câteva relații ca să te poți descurca. Mi se pare că e mult mai bine să trăiești în România decât în America – care este o țară foarte rigidă, mai ales din punctual de vedere al legilor, al oamenilor. Nu este totul lapte și miere, de fapt nicăieri în lume nu este așa. Și acolo sunt multe probleme: lumea se împușcă în fiecare zi. Nu există zi în New York în care cineva să nu fie împușcat. În ultimii zece ani, statistic vorbind, a fost o singură zi în care nimeni nu s-a împușcat în New York, în urmă cu doi ani.”Marius Cîrstea: ”Dacă stai în America, profesorii te învață niște chestii elementare: să nu stai foarte mult la același loc de muncă. după o perioadă de trei sau cinci ani, trebuie să schimbi a 3-5 ani, schimbi jobul. Toți profesorii pe care i-am avut, la fiecare început de curs ne-au spus: dacă vreți să faceți afaceri, nu contează câți bani aveți, contează pe cine cunoașteți.Pe o scară de la unu la zece a celor mai influenți oameni, lucrurile stau foarte diferit decât în România. De exemplu, dacă joci la Loto și te îmbogățești peste noapte, poți să faci același tip de combinație la nivel de corupție pe care o fac cei de la nivelul nouă sau zece. În America, zona de vârf este cu circuit închis, în care doar ei pot să facă niște chestii ilegale. Până să ajungi la acest nivel, se merge după regulile jocului.Marius Cîrstea a fost de trei ori campion național al României la tenis în perioada 2004- 2005 și vicecampioion balcanic în 2005. În perioada 2009-2013, a absolvit Facultatea de Business Marketing, SUA.