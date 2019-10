Scrisoarea deschisă către Raed Arafat a unor părinți și victime din Colectiv după noile imagini cu intervenția din noaptea tragediei

„Noi, părinţii celor care şi-au pierdut viaţa acum 4 ani în tragedia despre care dumneavoastră nu doriţi să vorbiţi, avem puterea să luptăm şi să ascultăm, pentru că da, avem dreptul la explicaţii. Acum, nu după alegerile prezidenţiale, nu după ce vă veţi organiza întreaga echipă de comunicare și manipulare, în crearea unui argument frumos ambalat pe care să-l livraţi mincinos opiniei publice.

Aveţi obligaţia morală de a explica public modul haotic de organizare si acţiune al echipei pe care o aveţi în subordine, în prezenţa presei şi a celor care au avut de suferit după tragedia de la “Colectiv”.

Filmarea ascunsă atâta timp arată o realitate pe care noi am susţinut-o încă de atunci: dezorganizare, nepăsare, pregatire precară, intervenţie haotică.

Deveniţi părtaş silenţios la o tragedie care a marcat o ţară întreagă. Patru ani v-aţi ascuns, în timp ce noi am tras semnale de alarmă, am iniţiat cercetari în vederea stabilirii răspunderii penale, potrivit vinovăţiei fiecăruia - inclusiv a dumneavoastră, domnule Raed Arafat. - Un grup de părinţi şi victime al tragediei #Colectiv.” Raed Arafat a anunțat, joi seară, într-o postare pe Facebook , că va prezenta un punct de vedere referitor la filmul din noaptea tragediei de la Colectiv abia după comemorarea acestui eveniment, dar și după alegerile prezidențiale. Imaginile au fost publicate de Libertatea și nu au fost difuzate până acum.„Având în vedere că se aproprie comemorarea Colectiv, un moment emoțional major care trebuie respectat, dar și faptul ca se desfasoară procesul electoral pentru alegerea președintelui României pentru următorii 5 ani, consider că punctul meu de vedere este bine să fie prezentat după aceste evenimente. Eventualele iesiri publice din partea mea în aceste zile nu vor face decât să aducă un element perturbator al acestor momente”, a scris Raed Arafat pe Facebook.