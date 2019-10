Procurorul general, acuzat de plagiat, eșuează în încercarea făcută în instanță de a opri verificarea tezei sale de doctorat

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) poate continua verificarea tezei de doctorat a procurorului general interimar Bogdan Licu, acuzat de plagiat.

Instanța supremă i-a respins definitiv lui Bogdan Licu solicitarea de suspendare a verificărilor CNATDCU asupra tezei sale de doctorat.

"Respinge recursul formulat de Dimitrie Bogdan Licu împotriva Sentinţei nr. 5531 din 27 decembrie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă”, se arată în minuta instanței supreme, citată de Mediafax.

Bogdan Licu ceruse suspendarea verificărilor tezei sale de doctorat pe motiv că îi aduce prejudicii de imagine și materiale.

Bogdan Licu a fost acuzat de plagiat în teza de doctorat susținută la Academia SRI, sub coordonarea lui Gabriel Oprea. El a susținut că nu a plagiat, iar în martie 2016 anunța că renunță la titlul de doctor.

Jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că Bogdan Licu a dat în judecată Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și Academia SRI, în tentativa de a opri procedurile de verificare a tezei sale, dar și Ministerul Educației, pentru a-l obliga să-i retragă titlul de doctor, la care vrea să renunțe benevol. În acest război juridic, Academia SRI a tergiversat procedurile de verificare a acuzațiilor de plagiat timp de trei ani și jumătate.

Intitulată "Corupția - risc major la adresa securității naționale”, teza de doctorat a actualului procuror general interimar al României este plagiată după cărți de specialitate, cursuri universitare, legi sau pagini de internet. Acesta și este motivul pentru care teza de doctorat a lui Bogdan Licu are aparența unei lucrări încropite în pripă, cu porțiuni însăilate fără o foarte mare coerență și consistență, și cu multe greșeli de ortografie. De altfel, în lucrare nu poate fi identificată o ipoteză pe care aceasta o urmărește, o paradigmă în care să fie plasată tematica sau o parte de cercetare care să ofere tezei originalitate și o contribuție concretă la progresul științei. Teza de doctorat a lui Licu are 445 de pagini și o bibliografie anemică în raport cu volumul acesteia: 21 de site-uri de legislație, 83 de cărți, 12 reviste și surse de pe internet. În schimb, lucrarea are 359 de note de subsol, cea mai mare parte a lor fiind identificate ca plagiate odată cu conținutul tezei.