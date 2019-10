Cine este Bogdan Aurescu, propus ministru la Externe: Diplomatul care a câştigat la Haga "Insula Șerpilor” pentru România

​ Diplomat de carieră, Bogdan Aurescu, propus ministru de Externe, este consilier prezidențial pentru politică externă și a mai fost ministru de Externe timp de un an, în Guvernul Ponta. A fost Agentul României pentru Curtea Internațională de Justiție, coordonând echipa care a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internațională de Justiție privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră ("Insula Șerpilor"), finalizat în februarie 2009 în favoarea României.

Bogdan Aurescu are 46 de ani. Din mai 2016, este consilier prezidențial pentru politică externă.





Educație

A absolvit Colegiul Naţional ''Sfântul Sava'' (1992), Facultăţile de Drept (1996, cu Diplomă de Merit) şi Istorie (1998) de la Universitatea din Bucureşti, Institutul Franco-Român de Dreptul Afacerilor şi Cooperare Internaţională ''Nicolae Titulescu - Henri Capitant'' (1996) şi Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti (2000). Vorbeşte fluent engleză şi franceză.





Este doctor în ştiinţe juridice, specializarea drept, cu calificativul ''foarte bine'' şi distincţia ''Summa cum laude'', cu teza ''Conceptul de suveranitate şi supremaţia dreptului internaţional'' (2003). A finalizat programul de cercetare post-doctorală cu calificativul ''excelent'' în domeniile Dreptul Internaţional al Protecţiei Minorităţilor, Drept Internaţional Umanitar, Dreptul Refugiaţilor şi Drept Penal, cu tema ''Evoluţii în relaţia dintre stat şi individ în domeniul dreptului internaţional al protecţiei minorităţilor şi al protecţiei internaţionale a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale'' (2011), potrivit CV-ului său postat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Carieră

Bogdan Aurescu lucrează din 1996 în Ministerul Afacerilor Externe, unde şi-a început activitatea la Direcţia Juridică şi Tratate, ca referent relaţii. Între 1998 şi 2003, a deținut succesiv funcţiile de consilier la Cabinetul ministrului, director adjunct al Direcţiei Juridice şi Tratate, director de cabinet, director al Direcţiei Juridice şi Tratate/Drept Internaţional şi Tratate, director general al Direcţiei Generale Afaceri Juridice.





A fost Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2003-2004) şi secretar de stat pentru afaceri europene (2004-2005). Din septembrie 2004, Aurescu a fost Agentul României pentru Curtea Internaţională de Justiţie, coordonând - pe tot parcursul procedurilor - echipa care a reprezentat România în procesul cu Ucraina de la Curtea Internaţională de Justiţie privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră.

În 3 februarie 2009, Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a pronunţat cea de-a o suta hotărâre a sa, respectiv decizia în procesul intentat de România Ucrainei, în 2004, privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră. Instanţa a recunoscut jurisdicţia şi drepturile suverane ale României pentru o suprafaţă de platou continental şi zonă economică exclusivă de 9.700 de kmp, adică 79,34% din zona în dispută cu Ucraina.





În perioada 2010-2011, Aurescu a fost negociator-şef pentru România al Acordului româno-american privind apărarea antirachetă şi al Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România şi SUA. Are, în prezent, gradul diplomatic de ministru-plenipotenţiar.





Bogdan Aurescu a fost numit secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe, la 4 februarie 2009. În perioada august 2010-februarie 2012, a fost secretar de stat pentru afaceri europene, coordonând, de asemenea, Direcţia Politici de Securitate. În perioada martie-iunie 2012, a fost secretar de stat pentru afaceri globale, iar între iunie 2012-24 noiembrie 2014, a fost secretar de stat pentru afaceri strategice.





La 23 octombrie 2009, premierul desemnat Lucian Croitoru l-a propus pe Bogdan Aurescu să facă parte din noul Cabinet, ca ministru al Afacerilor Externe, dar cabinetul a fost invalidat la vot, la 4 noiembrie 2009.

Bogdan Aurescu a fost ministru de Externe timp de un an. În 24 noiembrie 2014, premierul Victor Ponta l-a propus pe Aurescu pentru preluarea portofoliului Externelor. În aceeaşi zi, preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul de numire. Mandatul lui Aurescu s-a încheiat la 17 noiembrie 2015, odată cu învestirea noului Guvern condus de premierul Dacian Cioloş.





Din 6 mai 2016, Bogdan Aurescu este consilier prezidenţial la Departamentul Politică Externă.

Potrivit ultimei sale declarații de avere, din iunie 2019, Aurescu are 3 apartamente cu suprafețe între 50 și 77 de metri pătrați, un autoturism "Mini" din 2015, cumpărat în 2018. Bogdan Aurescu are în conturi aproape 123.000 de euro și peste 163.100 de lei. El are și un credit de 57.000 de euro, scadent în 2041. În ceea ce privește veniturile, anul trecut a încasat peste 140.000 de la Administrația Prezidențială și peste 112.000 de lei din activitatea didactică, de la Universitatea București, SNSPA și Universitatea "Titu Maiorescu". El a mai încasat peste 10.000 de lei din drepturi de autor și peste 16.700 de lei din închirierea unui apartament..