Cine este Victor Costache, propus ministru al Sănătății: Chirurgul întors la Sibiu după ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din Franța, Marea Britanie sau Germania

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” din Iași, în 1999. După ce a făcut un an de rezidenţiat în ţară, Costache a decis să plece în Franţa, unde a urmat un nou rezidențiat. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Universității Lucian Blaga din Sibiu, în Franța, medicul român s-a specializat în chirurgie cardio-vasculară şi toracică. A lucrat în spitale din Franţa, Marea Britanie, Danemarca, Scoţia, Germania dar și în Quebec.După ce a lucrat mai bine de 10 ani în spitale din străinătate, Victor Costache a decis ca în 2014 să se întoarcă în România, pentru a profesa în Sibiu. Aici, a pus bazele unei secţii de chirurgie cardiovasculară şi pulmonară la un spital privat.Potrivit informațiilor din CV, Victor Costache are o experienţă vastă în chirurgia cardiacă, dobândită prin efectuarea a mai mult de 800 de intervenţii ca şi prim operator, precum bypass coronarian, înlocuirea valvei aortice, chirurgie aortă ascendentă, chirurgie valvă mitrală, suport circulator, transplant inimă şi pulmonar.Victor Costache a realizat mai multe intervenții chirurgicale în premieră. Una dintre acestea a fost atestată de Academy of World Records ca record mondial pentru prima operație complexă de disecție de aortă tratată endovascular.Potrivit site-ului Turnul Sfatului, pe lângă această operație, medicul este autorul mai multor premiere naţionale şi internaţionale în domeniul chirurgiei endovasculare, cum ar fi primul anevrism de aorta abdominal rupt tratat Endovascular din România, primul anevrism toracic rupt tratat Endovascular din România, prima protezare mitrală endoscopica cu tehnologie RAM din lume.În prezent, Victor Costache este membru PNL și consilierul lui Ludovic Orban pe sănătate.