VIDEO Cristian Radu, IGSU: Nu am ascuns imaginile de la Colectiv / Cum explică faptul că filmul nu a fost dat corpului de control: Nu a fost cerut punctual

Întrebat dacă ar trebui să-și de demisia, colonelul Radu a răspuns că ”nu se impune și nu-și va da demisia”. Reprezentanții Inspectoratului General prezenți la conferință nu au putut să dea un răspuns coerent atunci când au fost întrebați de ce nu au dat imaginile către procurori, care ceruseră identificarea tuturor camerelor de luat vederi și obținerea înregistrărilor audio-video de la fața locului. ”Eu cred că e bine să lăsăm instituțiile abilitate ale statului român să facă toate cercetările”, a spus Radu spunând că este vorba de termeni juridici și că ”nu avem pregătirea necesară.”Nu dăm niciodată, din oficiu, imagini care pot avea impact emoțional major asupra populației. Nu am făcut asta niciodată”, a afirmat Radu în conferința de presă convocată după ce Libertatea a făcut public filmul realizat de pompieri la Colectiv.”Nu am ordonat nimănui (ascunderea lor), vor fi puse la dispoziția oricărei instituții care solicită acest lucru, ele nefiind în niciun fel viciate”, a adăugat acesta.Oficialul IGSU a susținut că imaginile nu au fost furnizate corpului de control al premierului Dacian Cioloș pentru că ”imaginile nu au fost cerute punctual în acea solicitare” a corpului de control.El a spus că patru-cinci oameni din IGSU au văzut aceste imagini, adăugând că ”nu difuzăm imagini pentru vizualizări”.Întrebat decă în urma acestor imagini își dă cineva demisia și dacă își reproșează ceva, Cristian Radu a răspuns: ”Amploarea intervenției în cazul Colectiv a fost una fără precedent. Procedural, nu am identificat aspecte care să arate încălcări ale procedurii de intervenție. Repet, nu am ascuns nimănui aceste imagini, nu se furnizează din oficiu astfel de imagini. Nu a fost o decizie în acest sens, să nu difuzăm acele imagini.”Colonelul Cristian Radu a spus și că nu l-a informat Raed Arafat despre film, confirmând declarația secretarului de stat, care a susținut că nu a știut despre el.Citește și: