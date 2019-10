webPR: "Creativity4Better" 2019 – peste 1000 de participanți și 12 speakeri de top s-au reunit în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului

​Peste 1000 de invitați pe tot parcursul zilei, membri ai comunității de marketing și comunicare, profesioniști, cadre didactice, studenți sau simpli simpatizanți ai comunicării, au aplaudat vorbitorii celei de a 3-a ediții a Conferinței Globale IAA – „Creativity4Better”.





Desfășurată pe 17 octombrie pe scena Operei Naționale din București, ediția 2019 a „Creativity4Better” a adus în fața comunității MarComm o serie de invitați de talie globală din industria de marketing și publicitate, inovatori, creativi, specialiști în tehnologie și managementul datelor. Printre cei mai aplaudați se numără: Jacques Seguela – fondatorul RSCG, supranumit „monstrul sacru al publicității franceze”, Rory Sutherland – Vice Chairman Ogilvy UK, reputat vorbitor Ted Talks, sau Geoffrey Hantson – Chief Creative Officer Happiness, o alianță FCB.





Pe lângă aceștia, participanții s-au mai bucurat și de ideile inspirante ale lui Karim Rashid – unul dintre cei mai apreciați designeri ai momentului, Chris Barton – fondatorul Shazam, și Bruno Bertelli – Global Chief Creative Officer, Publicis Groupe.





În total, 12 personalități ale industriei la nivel global, din toate colțurile lumii, au reușit să aducă inspirație și energie comunității MarComm din România și Europa, într-un eveniment organizat de IAA România. Gazda evenimentului a fost Melania Medelanu, cunoscută publicului atât pentru cariera sa jurnalistică, cât și pentru proiectele de antreprenoriat social din cadrul MagiCamp.





Conferința s-a bucurat de un feedback pozitiv, atât din partea participanților, cât și din cea a speakerilor prezenți pe scena ediției din acest an:





„This was an amazing event - superbly planned, organized and executed. You are doing a fantastic work and as a result, the conference is going from strength to strength every year. Like I said to my colleagues, this shows passion for excellence and attention to the detail at its best” (Despina Passaris – Communications Director Procter & Gamble South East Europe & Central Europe)





„The whole organization was a great success and please accept my heartiest congratulations on that.” (Nuzhet Algunes – Chief Media Officer TBWA Istanbul)





„I absolutely loved my visit, and immensely enjoyed the event. Don't hesitate to ask me back.”(Rory Sutherland, Vice-Chairman Ogilvy UK)





„Thanks again for hosting me and all the good cares. You are wonderful. Bucharest is wonderful. And sure hope to be back with a bit more time to enjoy your city to the fullest.” (Geoffrey Hantson – Chief Creative Officer Happiness, o alianta FCB).





La finalul zilei, audiența împreună cu speakerii au celebrat Conferința Globală în cadrul Yellow Party, animată de Karim Rashid și găzduită de Qreator.





Conferința Globală IAA a atras interesul instituțiilor de media din Europa: The Economist, BBC, Monocle UK, Al Jazeera, MediaNet, Horizont, Advertiser Serbia, iar reprezentanți ai acestor instituții au fost prezenți la eveniment.







Totodată, „Creativity4Better” Hub a mai cuprins și Opening Act (eveniment ce a avut loc la Mall Promenada), un workshop numit „Mobile Works” susținut de Facebook și dedicat membrilor IAA Romania, precum și lansarea în România a cărții lui Rory Sutherland „Alchemy – The Suprising Power of Ideas that Don’t Make Sense”, în parteneriat cu librăria Cărturești.





Organizatorii promit că, în cel mai scurt timp, vor fi făcute publice informații în premieră despre următoarea ediție, cea de-a 4-a, a Conferinței Globale IAA – „Creativity4Better”.





Mulţumim sponsorilor care s-au alăturat Conferinţei Globale IAA 2019: Kaufland, Coca-Cola, Philip Morris Trading, Facebook, Renovatio, CrisTim, Google, Ursus – Gold Partners, Medlife, Procter & Gamble, Therme Group, Nespresso, Autoklass şi Mercedes, Promenada – Partners.







Mulțumim, de asemenea, tuturor partenerilor media și celor care ne-au susținut în acest demers de a aduce mai aproape de comunitatea locală, pentru al treilea an consecutiv, cele mai valoroase surse de inspiraţie.







IAA România este cea mai vastă și mai reprezentativă asociație profesională a industriei de marketing, comunicare și media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienți de publicitate, agenții de publicitate și media și instituții mass-media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing și comunicare.







IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York și filiale în peste 65 de țări. Pentru activitatea sa la standarde de excelență, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award pentru cea mai activă și creativă filială din lume.