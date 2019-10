MAE: Proiectul de raport MCV se clasifică pentru a respecta cerințele Comisiei Europene

„Procedura din acest an a fost exact ca și în anii trecuți, atât din punctul de vedere al regimului documentului, cât și a termenului de răspuns din partea autorităților române. Conform uzanțelor diplomatice Ministerul Justiției nu primește direct documentul, ci prin MAE. Ministerul Justiției nu a stabilit nici regimul juridic al documentului, draft raport MCV, nici termenul de răspuns. Fără a avea o obligație legală, dovadă că în ultimii ani CSM nu a fost invitat să participe la discuțiile din această fază, respectiv formulare de observații la draftul raportului MCV, dintr-un gest de bună credință, dialog și curtuazie instituțională, am invitat-o pe doamna Savonea și pe vicepreședinte Solomon (ei fiind persoane cu care delegația MCV s-a întâlnit în vară) să participe la întâlnirea de lucru organizată azi (sâmbătă – n.r.) la MJ. I-am invitat exact în momentul în care și noi am fost notificați de MAE”, a declarat, sâmbătă, Ana Birchall, pentru Mediafax.









Citește și:

După ce CSM a acuzat Ministerul Justiției că a clasificat draftul raportului MCV , iar ministrul Ana Birchall a negat că ar fi avut vreo implicare în acest lucru , MAE a transmis că acest document „se clasifică pentru a respecta cerințele Comisiei Europene”.„Potrivit cutumei existente, în perioada imediat premergătoare adoptării şi publicării de către Comisia Europeană a raportului său privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, Comisia Europeană transmite părții române, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, proiectul raportului, pentru transmiterea acestuia către Ministerul Justiției, în vederea formulării unor eventuale comentarii factuale pe marginea acestui proiect. Ulterior, răspunsul Ministerului Justiției trebuie comunicat Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, într-un termen foarte scurt, stabilit de Comisia Europeană”, arată Ministerul Afacerilor Externe în răspunsul transmis Mediafax.Potrivit sursei citate, „consultarea Ministerului Justiției este un gest de curtoazie din partea Comisiei Europene, prealabil publicării versiunii finale a raportului”.„Precizăm, totodată, că proiectul de raport se clasifică pentru a respecta cerințele Comisiei Europene și că nu au existat abateri în anii anteriori nici în privința procedurii urmate, nici în privința termenului de răspuns din partea autorităților române”, mai transmite MAE.CSM a acuzat Ministerul Justiției că a clasificat draftul raportului MCV, iar ministrul Ana Birchall a negat că ar fi avut vreo implicare în acest lucru.