Iohannis îi mulțumește lui Macron pentru numirea fostei șefe a DNA la șefia Parchetului european

Președintele Klaus Iohannis, aflat la Consiliul European de la Bruxelles, a declarat, vineri, că s-a întâlnit cu președintele francez, Emmanuel Macron, căruia i-a mulțumit pentru implicarea în procedura de desemnare a Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european.





"Cu președintele Macron am avut o discuție foarte bună. În primul rând, am ținut să-i mulțumesc pentru implicarea deosebită și de succes în procedura de desemnare și alegere a procurorului european, doamna Kovesi. Și am discutat și despre formarea Comisiei Europene", a declarat Iohannis, la Bruxelles.





Răspunzând unei întrebări, Iohannis a spus că desemnarea Laurei Codruța Kovesi la șefia nou înființatului parchet european este foarte importantă pentru România.





"Este o reușită care este evident și pentru doamna Kovesi semnificativă, dar este și pentru România semnificativă. Un procuror din România este șef peste noua instituție europeană. Deci acum avem o persoană care conduce o instituție europeană”, a adăugat Klaus Iohannis.

Ultimul pas pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european a fost făcut, iar Parlamentul European a confirmat-o oficial pe fosta șefă DNA în funcția de conducere a Parchetului European. Decizia a fost luată în Conferința președinților grupurilor politice din Parlament.

Consiliul Uniunii Europene a formalizat luni numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al Parchetului European (EPPO). Numirea ei mai trebuia confirmată de Parlamentul European.

Parchetul European (EPPO), care se așteaptă să fie operațional la sfârșitul anului 2020, va fi o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului UE, cum ar fi frauda, corupția sau frauda transfrontalieră cu TVA de peste 10 milioane de euro. Lista infracțiunilor se va putea extinde în viitor pentru a include, de exemplu, faptele de terorism.

Până în acest moment, 22 de state membre s-au alăturat Parchetului European. Cele cinci state care nu participă încă (Suedia, Ungaria, Polonia, Irlanda și Danemarca) se vor putea alătura în orice moment.

Parchetul European va avea sediul central în Luxemburg si va fi compus dintr-un procuror-șef și un colegiu de procurori din toate țările participante. Aceștia vor coordona investigațiile curente desfășurate de către procurorii delegați în fiecare stat participant.