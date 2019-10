Locuitorii unei comune din Gorj i-au reclamat și înjurat pe voluntarii veniți să refacă locuința unei familii sărace / Primar: Oamenilor le era ciudă

Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a spus că oamenii erau invidioși: „Oamenii nu au înțeles situația. Credeau că primăria le-a dat bani sau a achiziționat materiale, pentru familia respectivă. Le-am explicat că s-au implicat mai mulți voluntari în această acțiune umanitară. Oamenilor le era ciudă pentru că au fost ajutați“.

Căsuța în care locuia soții Moraru împreună cu cei doi copii era împărțită în două camere și un mic hol în care era improvizată o bucătărie, în care se afla un aragaz la care funcționa doar un singur „ochi“. Cei patru membri ai familiei locuiau într-o singură încăpere, de trei pe doi metri, pentru că în cealaltă nu se putea sta, deoarece nu avea tavan, acoperișul era degradat și prin acesta se vedea cerul. Era folosită mai mult ca spațiu de depozitare. Camera în care toată familia trăia nu avea nici măcar tencuială.

„La început am avut în plan să reparăm acoperișul prin care ploua. Apoi, am decis că trebuie înlocuit, după care am luat decizia că trebuie să punem și o instalație electrică, deoarece casa nu era racordată la energie electrică și încet-încet am reușit să refacem toată casa“, a spus Nicoleta Iftode.