Deputatul USR Claudiu Năsui: Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România

​Deputatul USR Claudiu Năsui spune că ”majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România” și încearcă să justifice de ce partidul a pus condiții PNL pentru a-și da votul de încredere premierului desemnat Ludovic Orban și Cabinetului acestuia: "Ce nu se votează acum, când e nevoie de voturile noastre, nu se va mai vota deloc". Năsui mai susține și că "USR nu a fost invitat la guvernare".









Deputatul USR Claudiu Năsui susține, în mesajul postat pe Facebook, că dacă într-adevăr există majoritate în parlament pentru un guvern, atunci ar trebui să existe și pentru reforme, iar dacă nu există pentru reforme, atunci poate nu merită să existe deloc.

Argumentele deputatului: "La Camera Deputaților, cea care contează, avem 153 de voturi fără PSD și UDMR. Am mai avea nevoie de doar 12 voturi până la majoritatea de 165. Acestea pot fi obținute de la minorități și/sau independenții care au absentat la moțiune. Dacă avem majoritate, împreună cu oamenii aceștia o să o avem. Și dacă o avem, atunci măcar să o avem pentru o reformă care merită. Dacă avem voturile pentru guvern, avem voturile și pentru reforme. Miza guvernării nu trebuie să fie robinetul de bani publici, ci reforme reale".





"Deși nu a fost invitat la guvernare, USR a expus câteva condiții pe care nu le poate compromite pentru a vota guvernul. Nu am cerut funcții, nu am cerut subvenții, nu am cerut contracte cu statul. Am cerut ceva mult mai important, am cerut câteva reforme reale și un pact pentru alegeri anticipate după alegerile prezidențiale. Iar acele reforme vrem să le votăm înainte de votul asupra învestiturii. De ce? Pentru că, politicienii de multe ori una zic și alta fac. Avem o experiență de trei ani de zile în parlament. Ce nu se votează acum, când e nevoie de voturile noastre, nu se va mai vota deloc. Vor fi abțineri sau absențe strategice și nu o să mai iasă alte voturi. De aceea punem condițiile înainte", spune deputatul USR.El afirmă că pentru votarea în Parlament a legii privind alegerea primarilor în două tururi ar fi nevoie de o singură zi, pentru că o majoritate ar putea debloca proiectul.