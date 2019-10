Partenerul lui Dan Barna, după investigația Rise Project: Am primit cu o seară înainte un mail cu întrebări de la ei cu deadline-ul în aceeași seară / În unele cazuri chiar am venit cu bani de acasă

Prezentat de Rise Project ca asociatul antreprenorului Dan Barna în proiectele cu finanțare europeană, Dragoș Jaliu a scris pe Facebook că, deși investigația jurnaliștilor a durat două luni, a fost contactat pe mail de aceștia abia cu o seară înainte de publicarea articolului. Jaliu se apără spunând că în ceea ce privește ”eterna acuzație de a lucra cu statul” relația cu statul este esențială când obiectul muncii este finanțarea, subliniind că el a venit și cu bani de acasă pentru a pune pe roate proiectele.

Jaliu acuză greșeli în materialul celor de Rise, scriind că ””se pare că trebuia cu 2 milioane de euro să înființăm 18 centre de consultanță camerală, numai că obiectivul proiectului era altul: să formăm oameni interesați de dezvoltarea rurală, ceea ce am și făcut, după cum spune și articolul”.

Postarea integrală lui Dragoș Jaliu pe Facebook:

Am trecut de la emoție la rațional și invers pe parcursul zilei și înca mă simt ca într-un banc cu punchline prost.

Ar fi multe de spus despre articolul RISE, dar mă voi rezuma acum doar la câteva aspecte:

- Compania mea a implementat și implementează proiecte din fonduri europene. Din rolul de beneficiar sau partener în proiecte am dobândit mult din know-how-ul nostru de la firul ierbii, know-how pe care l-am pus deseori la dispoziția autorităților și altor beneficiari. Articolul Rise Project de astăzi a “divulgat” că am fost partenerul sau beneficiarul a 20 de proiecte cu fonduri europene care însumează 166 de milioane de lei. Numai că aia e valoarea totală a proiectelor. Firma mea a avut/are o alocare de 38 de milioane de lei, din care 20 de milioane însumeaza proiectele finalizate. Iar în unele cazuri chiar am venit cu bani de acasă, pentru ca proiectele să se pună pe roate, pentru ca asta înseamnă să faci pionierat în fonduri europene în România, când un întreg ecosistem nu fucționează cum ar trebui.

- La fel, se pare că trebuia cu 2 milioane de euro să înființăm 18 centre de consultanță camerală, numai că obiectivul proiectului era altul: să formăm oameni interesați de dezvoltarea rurală, ceea ce am și făcut, după cum spune și articolul. Am avut nu 460, ci 520 de persoane participante la cursuri: șomeri, persoane ocupate cu agricultura de subzistență, manageri, angajați și peste 900 de persoane participante la diferite activități de informare și consiliere în cadrul proiectului.

- Cât privește eterna „acuzație” de a fi lucrat cu statul - da, când obiectul muncii e finanțarea, relația cu statul e esențială. Statul acela care e și pe care îl știm cu toții. Rolul nostru nu este să facem poliție, nici măcar investigație ci să ne asigurăm că acele criterii impuse de finanțator sunt respectate.

RISE și-au documentat mai mult de 2 luni materialul. În tot acest timp, ar fi putut să mă caute să îmi spun punctul de vedere, mai cu seamă că în trecut m-au contactat în calitate de expert în finanțări europene. Au făcut-o. Aseară, la 7.05 PM, am primit un mail cu întrebări de la ei cu deadline-ul tot aseară. Atât!

Rise Project a relatat marți într-o anchetă jurnalistică ”șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE” și că ”la bilanț, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieși, în timp ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie”.