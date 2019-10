webPR Professional Women’s Network România invită următoarea generație de antreprenoare la şcoală/ În premieră, Trusa pentru Antreprenoare se derulează preponderent online

„Trusa pentru antreprenoare este unul dintre programele reprezentative ale PWN România, care a crescut de la an la an prin efortul voluntarilor noștri cu reputaţie şi experienţă recunoscută în afaceri”, spune Virginia Oțel, Președintele asociației. „Ne bucurăm de fiecare dată când lansăm o nouă ediţie, văzând entuziasmul participantelor care aspiră să contribuie într-o zi prin propriul business la dezvoltarea economiei românești”.

Ioana Rențea, Vicepreședintele Pilonului Antreprenoriat din cadrul PWN România, adaugă: „Continuăm acest program de educație antreprenorială și îl extindem în mediul online pentru a oferi know how si asistență unui număr mai mare de femei, din întreaga țară. De-a lungul anilor, am adunat multe povești antreprenoriale de succes scrise de absolventele noastre și sperăm să continuăm această tradiție de promovare a leadershipului feminin în business”.